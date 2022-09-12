Британська розвідка розповіла, як ЗСУ змусили росіян перейти в екстрену оборону і тікати з Харківщини

Російські військові у зв’язку з успішними діями ЗСУ на фронті змушені надати пріоритет екстреним оборонним діям.

Після наступу ЗСУ російські окупаційні війська отримали наказ відступити з усіх окупованих ними територій Харківської області на захід від річки Оскіл.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Британська розвідка зазначає, що в цьому секторі ще залишаються окремі "осередки опору росіян", але фактично від 7 вересня Україна "відвоювала територію, яка щонайменше вдвічі перевищує площу графства Лондон".

"Швидкі українські успіхи мають значні наслідки для загального плану операцій Росії. Більшість сил в Україні, найімовірніше, змушена надавати пріоритет екстреним оборонним діям. І без того обмежена довіра розгорнутих військ до вищого військового керівництва Росії, найімовірніше, погіршиться" – кажуть аналітики Міноборони Великої Британії.

Крім того, на півдні, біля Херсона, Росія, ймовірно, намагається перекинути достатні резерви через річку Дніпро до лінії фронту. Імпровізований наплавний міст, який Росія розпочала понад два тижні тому, залишається недобудованим .

"Українська далекобійна артилерія зараз, ймовірно, настільки часто б'є по переправах через Дніпро, що Росія не може відремонтувати пошкоджені мости", – додали фахівці.

Нагадаємо, окупанти так дременули з поля бою, що "забули" і танки, і БМП, і безпілотники.

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