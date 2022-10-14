Британська розвідка: від липня росіяни захопили лише два села, окупанти продовжують наступ на Бахмут

Протягом останніх трьох місяців армія агресорки Росії змогла захопити лише кілька населених пунктів. Частини 2-го армійського корпусу та проросійських сил Луганської області, ймовірно, зайшли до населених пунктів Дослідне та Івангород на південь від міста Бахмут.

Про це повідомляють у Міністерство оборони Великобританії.

"Інших населених пунктів, захоплених регулярними російськими чи сепаратистськими силами з початку липня, було небагато, якщо вони взагалі були", - інформують британські розвідники.

Окупаційні війська продовжують наступальні операції на центральному Донбасі. Вони хоч дуже повільно, але просуваються вперед. Втім, загальний оперативний план підривається тиском України на північний і південний фланги, а також гострою нестачею боєприпасів і живої сили", - йдеться у повдомленні.

У розвідці наголошують, що російська армія продовжує наступ у Бахмутському районі на Донеччині. Протягом останнх кількох днів окупанти здійснили тактичне просування. Локальних успіхів досягли сили, очолювані приватною військовою компанією "Група Вагнера". У зведенн наголшують: "вагнервці, ймовірно, як і раніше беруть активну участь у бойових діях у Бахмуті.

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, розглядає захоплення Бахмута як підготовку до наступу на Краматорсько-Слов'янський міський район, який є найбільшим у Донецькій області під контролем України.

Нагадаємо, раніше розвідники Британії повідомляли, що Росія почала використовувати у безпілотні літальні апарати іранського виробництва щонайменше від серпня 2022 року. "Shahed-136" застосувала Москва під час широкомасштабної хвилі ударів 10 жовтня 2022 року.

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