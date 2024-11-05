Британська розвідка вказала на ключовий напрямок російського наступу

Протягом останнього тижня російські війська захопили кілька населених пунктів і просунулись до 9 км у деяких районах.

На півдні Донецької області російські війська просунулися на фронті шириною 20 км, для них цей напрямок є пріоритетним.

Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії.

Протягом тижня російські війська захопили контроль над кількома невеликими населеними пунктами і просунулися до 9 км у деяких районах. За даними британської розвідки, ці успіхи стали можливими після захоплення Вугледара на початку жовтня 2024 року.

На півдні Донецької області російські сили взяли місто Гірник і заявили про захоплення Курахівки. Крім того, на 15 км на південний схід від Покровська вони захопили Селидово, що підвищує загрозу для логістичного вузла Покровська.

У Міністерстві оборони Великої Британії відзначають, що Росія зосереджує увагу на південному Донецькому фронті, що дозволяє їй підтримувати вигідне співвідношення сил у цьому регіоні. Попри значні втрати, російські війська продовжують набирати людей для підтримки своїх операцій на півдні України.

Нагадаємо, експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що українські військові можуть бути змушені відступити, оскільки російські війська просунулись з північного сходу до берегів Курахівського водосховища в Донецькій області. Одночасно окупанти просуваються до водосховища з південного заходу, з боку Вугледара.

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