Британська зірка Стінг з дружиною відправили до України "щедру фінансову" допомогу

Стінг з дружиною / Associated Press

Також знамените подружжя надало гуманітарну допомогу.

Британський співак Стінг разом з дружиною Труді Стайлер дуже переживають через війну в Україні.

Так, знамените подружжя не лише словом, а й ділом підтримує українців. Як повідомив український бізнесмен Андрій Ставніцер, Стінг з дружиною на допомогу Україні надіслали його благодійному центру фінансову та гуманітарну допомогу:

"Щасливий повідомити, що ми отримали щедру фінансову допомогу від Стінга та Труді Стайлер, його дружини, на підтримку нашої роботи. Крім того, сім'я Стінга відправляє на наш склад у Польщі велику партію гуманітарної допомоги з Великої Британії: медикаменти, їжу, одяг, теплі ковдри, необхідне для дітей та їхніх мам, які втікають від конфлікту, які перебувають у заручниках біля війни", - розповів Ставніцер.

Нагадаємо, що тиждень тому Стінг підтримав українців піснею Russians, написану ним у 1985 році для його дебютного альбому The Dream of the Blue Turtles. Цю композицію музикант не виконував багато років.

Також Стінг заявив, що більше не даватиме концертів для російських олігархів.

