Британські фермери підтримують ЗСУ: яку допомогу отримають захисники України

Фермери зі Шропширу на заході Англії збирають кошти, щоб відправити пікапи з провізією солдатам на передову в Україні.

Про це пише BBC.

Девід Еванс, який займається фермерством поблизу Понтесбері, сказав, що в рамках ініціативи під назвою “Пікапи для миру” на сьогодні було відправлено п'ять автоколон і 150 автомобілів. Ще одна колона вирушить у вересні.

Програма “Пікапи для миру” була розроблена фермером з графства Ангус Марком Лейрдом разом з Кітом Доусоном з Піблса і Вінсом Гіллінгемом з Вілтшира.

Еванс зазначив, що пожертви, отримані в Шропширі, будуть використані для купівлі непотрібних пікапів у фермерських господарствах і приведення їх у придатний для експлуатації стан.

Еванс розповів, що автомобілі будуть перевозити речі, необхідні українським солдатам, і після його травневого візиту з 60 волонтерами, він планує поїхати знову у вересні.

Кожна з подарованих машин може коштувати від 5 000 до 10 000 фунтів стерлінгів (від 234 тисяч гривень до 468 тисяч) , але перед поїздкою вони повинні відповідати стандартам тестування Міністерства транспорту.

Перед тим, як завантажити їх припасами, в тому числі генераторами, їжею і одягом, вони будуть пофарбовані матовою фарбою зеленого кольору НАТО.

Потім колони проїдуть понад 2200 км через Нідерланди, Німеччину і Польщу, перш ніж перетнуть кордон із Україною.

Вони використовуються для транспортування загиблих і поранених солдатів з передової по бездоріжжю до машин швидкої допомоги, які чекають на них.

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