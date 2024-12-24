Британські інструктори можуть тренувати українських солдатів на заході України – The Times

До початку війни британські інструктори проводили навчання українських військових на заході України. Наразі, за даними видання, невелика кількість британських військових медиків усе ще працює в Україні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер допустив можливість розміщення британських військових на заході України для проведення навчань українських солдатів.

Про це повідомляє The Times.

У телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським Стармер висловив підтримку ініціативи щодо навчання українських військових безпосередньо на території України. Він підкреслив важливість цього кроку для посилення обороноздатності країни.

Раніше, у межах операції “Інтерфлекс”, понад 51 тисячу українських солдатів уже пройшли тренування у Великій Британії. Однак, як зазначає The Times, перевезення військових до Великої Британії потребує складної логістики, що ускладнює процес навчання.

“Є побоювання, що українці уникають призову через недовіру до рівня підготовки або обладнання перед відправкою на передову. Проведення навчань безпосередньо на території України може знизити ці страхи та мотивувати більше людей долучатися до військової служби”, – йдеться у матеріалі.

До початку війни британські інструктори проводили навчання українських військових на заході України. Наразі, за даними видання, невелика кількість британських військових медиків усе ще працює в Україні.

Нагадаємо, що між Україною та Великою Британією готується 100-річна угода. Президент України Володимир Зеленський повідомив про змістовну телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої були обговорені важливі питання оборонної, політичної та економічної підтримки України з боку Великої Британії.