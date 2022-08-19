Британські розвідники пояснили, чому Росія щоденно потужно обстрілює Харків

Місто перебуває за 15 км від лінії фронту. Харків залишається в радіусі дії більшості видів російської артилерії. Саме тому залпові ракетні установки та загалом неточна місцева зброя спричинили спустошення у значних частинах міста.

Про це повідомляють у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

"Хоч лінія фронту в цьому секторі ледь зрушилася від травня, друге місто України було одним з найбільш обстрілюваних від початку вторгнення - коли російські сили, ймовірно, планували досягнути його околиць за 24 години", - йдеться у повідомленні.

У розвідці Британії наголошують, що окупаційні російські війська порівняно незначно утримують Харківський напрямок. Втім, вони продовжують проводити локальні рейди та обстріли українських сил.

"Ймовірно, вони намагаються змусити Україну утримувати значні сили на цьому фронті, щоб запобігти використанню їхньої як сили для контратаки деінде", - наголошують британські розвідники.

Як повідомлялося, протягом останніх кількох діб росіяни потужно обстрілюють Харків. Українська армія могла б змусити Росію припинити обстріли Харкова, однак існує одне величезне "але", каже військовий експерт Олег Жданов. Справа в тому, що близькість міста до кордону дає російським можливість обстрілювати його зі своєї території.

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