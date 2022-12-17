Британські розвідники пояснили, чому росіяни не запускають безпілотники з Криму

Протягом останніх днів російська армія атакувала критину інфраструктуру України, зокрема іранськими безпілотниками, які запускали з Краснодарського краю Росії. Натомісь окупанти припинили здійснювати атаки дронами з анексованого Криму.

Про це повідомили у Мінобороні Великої Британії в Twitter.

Британські розвідники зазначають, що РФ зазвичай запускала Shahed з Криму, але під час останніх атак безпілотники запускали з російської території. Москва боїться уразливості окупованого півострова, вважають у розвідці.

"Зміна місця запуску, ймовірно, пов’язана із занепокоєнням Росії щодо вразливості Криму, але це також зручно для поповнення запасів із ймовірної точки прибуття зброї в Росію, в Астрахань", - наголошують у британському Міноборони.

Нагадаємо, 16 грудня окупанти завдали масованого удару по Україні ракетами. Ворожа армія не застосовуала іранські безпілотники. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що росіяни не використали дрони, бо наша ППО відпрацювала алгоритм їхнього знищення.

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