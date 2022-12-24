Британські розвідники пояснили, чому російська армія припинила наступальні операції

Армія агресорки Росії посилилася десятками тисяч нових резервістів. Хоч нестачу військвих кадрів вдалося трохи скороти, але брак боєприпасів залишається ключовим фактором стримування для наступальних операцій ворога.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Ймовірно, через обмежену наявність крилатих ракет Москва також обмежила свої далекобійні ракетні удари по українській інфраструктурі - приблизно раз на тиждень.

За даними розвідки, Росії навряд чи вдалося збільшити запаси артилерійських боєприпасів настільки, щоби можна було проводити великомасштабні наступальні операції.

"Вразливість нинішньої оперативної схеми Росії полягає в тому, що навіть просте ведення оборонних операцій уздовж протяжної лінії фронту потребує значної щоденної витрати снарядів і ракет", - наголошують у британському Міноборони.

Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ відбили низку атаки окупантів біля Бахмута і Мар'їнки. Також армія Росії завдала трьох ракетних та десять авіаційних ударів, а також 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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