Британські спецпідрозділи готуються до можливої миротворчої місії в Україні

Два високопоставлені військові джерела підтвердили, що уряд Великої Британії доручив командуванню спецпідрозділів підготуватися до можливого розгортання в Україні.

Британські сили спеціального призначення перебувають у стані підвищеної готовності до можливої участі в миротворчій місії в Україні у разі досягнення угоди про припинення вогню.

Про це повідомляє The i Paper із посиланням на джерела у військових структурах.

Підготовка до розгортання

Два високопоставлені військові джерела підтвердили, що уряд Великої Британії доручив командуванню спецпідрозділів підготуватися до можливого розгортання в Україні. Директиви про мобілізацію надійшли до Постійного об’єднаного штабу (PJHQ), який координує військове планування.

Зокрема, накази стосуються не лише регулярного особового складу, а й резервістів, яких також можуть залучити до місії. Основна мета – забезпечити повну бойову готовність військової техніки та персоналу в очікуванні остаточного рішення про відправку.

Роль спецпідрозділів у місії

Експерти з військових досліджень вважають, що хоча спецпризначенці традиційно не є миротворчими силами, їхня мобільність, навички розвідки та контррозвідувальні можливості роблять їх ідеальним вибором для такої місії.

Марко Вайс, професор міжнародної безпеки Університету Ланкастера, наголошує:

"Це буде не класична миротворча місія, а швидше механізм контролю за дотриманням умов припинення вогню. Британські спецпідрозділи можуть ефективно діяти в нестабільному середовищі, оперативно реагуючи на будь-які загрози".

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Також експерти зазначають, що спеціальні війська можуть бути залучені до розвідки, супроводу дипломатичних місій, моніторингу ситуації та захисту критичної інфраструктури.

Контекст переговорів про припинення вогню

Британія активно бере участь у міжнародних переговорах щодо врегулювання конфлікту в Україні. Після зустрічі британського прем’єра Кіра Стармера з європейськими лідерами було підтверджено формування так званої "коаліції охочих", яка має на меті забезпечити контроль за виконанням угоди про припинення вогню.

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За даними The i Paper, на місцях можуть бути розгорнуті до 10 000 військових, хоча спочатку йшлося про чисельність у 30 000. Очікується, що основна ставка буде зроблена на використання високотехнологічних систем моніторингу, розвідки та безпілотних технологій.

Питання про участь Великої Британії в миротворчій місії продовжує активно обговорюватися, і остаточне рішення залежатиме від розвитку ситуації в Україні та результатів переговорів між сторонами.

Нагадаємо, на віртуальному засіданні "коаліції охочих", яке відбулося в суботу, 15 березня, було обговорено плани щодо розміщення в Україні західних миротворчих сил чисельністю понад 10 000 військовослужбовців.