Британські Typhoon можуть патрулювати небо України після закінчення війни – The Times

Британська місія повітряного патрулювання може бути створена за зразком місій НАТО, що вже діють у Балтійських країнах.

Велика Британія готова відправити винищувачі Typhoon для контролю в небі над Україною, щоб допомогти забезпечити мир. Однак міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не прийме введення до України військ НАТО у межах будь-якої мирної угоди.

Про це пише The Times.

Після переговорів США та Росії 18 лютого в Саудівській Аравії щодо завершення війни без участі жодної європейської країни Лавров поставив під сумнів плани миротворчих сил під керівництвом Європи в Україні.

"Поява військ із країн НАТО під іноземним прапором, прапором Європейського Союзу або національним прапором, є неприйнятною", – сказав очільник МЗС Росії.

Військовий високопосадовець за межами Британії повідомив виданню, що це просто позиція Росії після "першого раунду".

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Британські міністри обговорили шляхи забезпечення гарантій безпеки Україні без потреби у великій кількості військ на землі. Британські Typhoon можуть допомогти зберегти мир на Україні. Якщо Росія відмовиться від заперечень, Британії буде легше постачати винищувачі, ніж наземні війська.

Високопосадовець з британського уряду повідомив, що місія "повітряної поліції" матиме сенс, хоча для значної кількості літаків будуть необхідні системи ППО для їхнього захисту.

Теоретично, десятки винищувачів Typhoon могли б перебувати в стані бойової готовності на випадок будь-яких російських атак, у той час як менший миротворчий контингент із військових Великої Британії та інших європейських країн забезпечував би захист на землі.

Одне із джерел натякнуло, що транскордонні атаки могли б відстежуватися за допомогою передових технологій, а не наземних сил. Хоча незрозуміло, як це змогло б стримати президента Росії Володимира Путіна від порушення будь-якої угоди.

Зростає занепокоєння щодо того, що самій лише Європі буде важко підняти достатньо великі наземні сили, щоб з ними патрулювати 1126-кілометровий кордон України з Росією, навіть якщо Москва на це погодиться.

Президент України Володимир Зеленський послідовно наполягає на членстві країни в НАТО як єдиному способі гарантувати її суверенітет і незалежність від сусіда, що володіє ядерною зброєю.

Радник з національної безпеки США Майк Волц заявив журналістам в Ер-Ріяді, що війна має бути завершена на постійній основі, і це передбачатиме переговори щодо територій. Своєю чергою міністр оборони країни Джон Гілі зазначив, що лише США можуть зупинити Путіна від повторного нападу на Україну.

"Зрештою, тільки США можуть забезпечити стримування Путіна, яке не дозволить йому знову атакувати, і наразі триває розробка деталей цього процесу", – сказав очільник Пентагону.

Його слова перегукуються із заявами британського прем’єр-міністра Кіра Стармера та відповідають позиції союзників по НАТО, які вважають, що будь-яка миротворча місія потребуватиме певного "залучення" США. Наступного тижня Стармер вирушить до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

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Зеленський також наголосив, що Європа не може гарантувати безпеку України без Америки, оскільки має занадто мало військ, щоб створити реальну загрозу для Путіна. Він заявив, що для забезпечення миру в Україні може знадобитися 110 тис. іноземних військових – насправді ж, для цього знадобиться утричі більша кількість, щоб забезпечити ротацію персоналу.

За даними The Washington Post, ЄС розглядає значно меншу чисельність військ – від 25 тис. до 30 тис. – як частину потенційної угоди про припинення вогню. Проте українське військове джерело заявило, що така кількість військ – це "нічого" для понад 1100-кілометрової сухопутної межі з Росією.

Британська місія повітряного патрулювання може бути створена за зразком місій НАТО, що вже діють у Балтійських країнах. Джерело в Королівських ВПС зазначило, що такий варіант є більш імовірним, ніж запровадження безпольотної зони. Літаки можуть бути розміщені в Польщі.

Обговорення перебувають на початковій стадії, проте джерело заявило: "Ми готові виконувати будь-які накази".

Місія повітряного патрулювання передбачатиме, що літаки будуть "озброєні до зубів і готові до негайного зльоту".

Запровадження безпольотної зони вимагало б патрулювання повітряного простору цілодобово.

Нагадаємо, Стармер став першим європейським лідером, який заявив, що готовий ввести миротворчі війська до України. За його словами, поки зарано говорити про кількість миротворчих військ, які Британія готова розгорнути.