Британський аналітик пояснив, чому контрнаступ ЗСУ поки не "вражає"

Військовий аналітик Шон Белл пояснив, чому український контрнаступ поки не "вражає", як на це очікували на Заході.

Про це інформує SkyNews.

Експерт заявив, що президент Володимир Зеленський та українські військові виявилися неймовірно стійкими проти того, що мало б — принаймні на папері — бути значно переважаючими російськими силами. Краще оснащена та з чисельною перевагою Росія могла розраховувати, що змете український опір і підпорядкує всю країну за лічені тижні.

"Натомість Україна змогла зупинити незаконне російське вторгнення і за останній рік відтіснила Росію з приблизно 50% території, яку вона колись утримувала", - зазначив Белл.

Експерт пояснив, що Україна сильно залежить від Заходу щодо зброї та боєприпасів.

"Спочатку Захід надавав лише оборонну зброю, наприклад, протитанкові ракети, щоб допомогти Україні, але з часом поступово з’явилася впевненість, що Україна не використовуватиме свою зброю на російській території та ризикуватиме ескалацією та поширенням конфлікту", - зазначив експерт.

Президент Зеленський провів ефективну кампанію, щоб забезпечити українських військових сучасними видами західної зброї для підтримки довгоочікуваного українського контрнаступу, але це створило на Заході "атмосферу очікування" швидкої та вирішальної перемоги України.

Експерт заявив, що широке висвітлення в пресі дипломатичних зусиль Зеленського означала, що Росія мала час підготувати захист від будь-якого великого наступу України, вони встановили сотні кілометрів ешелонованої оборони, включаючи протитанкові рови, так звані "зуби дракона" та міни.

"Як правило, сили, які перебувають у наступі, загалом зазнають втрат у три рази більше, ніж сили, які перебувають в обороні, а Україні потрібно буде бути дуже обережною, щоб не бути втягненою у виснажливу битву, яка б сприяла ворогу", - зазначив Белл.

Експерт пояснив, що український контрнаступ буде діяти поетапно:

Перший етап контрнаступу був формуючим – це удари по російських лініях матеріально-технічного постачання, нафтосховищах і шляхах постачання (залізниці).

Наступним етапом було дослідження – випробування російської оборонної для виявлення слабких місць, які можна використовувати.

Це фаза, яку ми зараз спостерігаємо.

Ця фаза також включатиме обман, щоб змусити Росію направити свої резервні сили для підтримки однієї ділянки лінії фронту, тоді як Україна зможе це використати у своїх інтересах на іншій.

Крім того, експерт заявив, що спроба державного перевороту Євгена Пригожина цілком може вплинути на диспозицію російських військ, оскільки дуже ймовірно, що Володимир Путін захоче зміцнити внутрішню безпеку, що знову таки може підірвати стійкість розгорнутих сил в Україні.

"Отже, прогрес не буде швидким — як заявляв голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, це буде повільно і виснажливо", - сказав Белл.

Він також підкреслив, що цей контрнаступ є важливим для України, оскільки західна підтримка не є необмеженою, і існують обмежені поставки високотехнологічної зброї.

Українське військове керівництво знає, що терпіння може себе виправдати, тому українці не хочуть використовувати основну частину своїх наступальних можливостей, доки не настане відповідний час.

"Але це перший залп, і, безперечно, попереду буде більше", - додав експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів розширене засідання Ставки. Дві години проходило обговорення основних викликів: захист Запорізької АЕС, ситуація на фронті та виробництво техніки.

Крім того, ми раніше інформували, що армія РФ намагається переламати перебіг війни, погрожуючи підірвати ЗАЕС.

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