Британський ексміністр оборони критикував Зеленського за небажання мобілізувати 18-річних

Колишній міністр додав, що український підхід до мобілізації завжди залишав для нього питання, оскільки, за його словами, в Україні не було масового призову.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес висловив думку, що Україна мала б провести ширшу мобілізацію населення для ефективнішого протистояння російській агресії.

Про це він заявив у подкасті Leading.

Воллес зазначив, що не розуміє рішення президента Володимира Зеленського не мобілізувати 18-річних чоловіків. Він порівняв поточну ситуацію з Другою світовою війною:

“У 1939 році ми мобілізували чоловіків, а у 1941 році — жінок. Якщо ворог хоче тебе знищити, як це було у випадку з Адольфом Гітлером, то чому ми не мобілізуємося?”.

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Колишній міністр додав, що український підхід до мобілізації завжди залишав для нього питання, оскільки, за його словами, в Україні не було масового призову.

На думку ексміністра, Україна мала організувати більш масштабну мобілізацію та звернутися до європейських країн із проханням допомогти у підготовці мобілізованих. Він переконаний, що це не є складним завданням.

За словами Воллеса, після навчання в Європі українські військові могли б повертатися до цивільного життя, але залишатися готовими до повторного призову в разі потреби.

Нагадаємо, що на думку сержанта 24 ОМШБ "Айдар" Олександра Колима, оптимальний вік для мобілізації в Україні від 22 років. Адже військові, які старші 50 років, важко витримують навантаження.