Британський генерал: "Російські воєнні дії в Україні — просто ганьба для професії військового"

Плани Путіна провалилися.

Генерал-лейтенант Річард Даннат, який очолював Генеральний штаб Збройних сил Великобританії у 2006–2009 роках, а також був радником прем'єра Девіда Кемерона заявив, що бойовий план Володимира Путіна в Україні був приречений на провал.

Про це пише Daily Mail.

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Початкова путінська стратегія вторгнення — тристороння атака на південь від кордону з Білоруссю до Києва, на північ від Криму в бік Донбасу та загальна атака на захід — була надто амбітною і вимогливою до ресурсів.

“У випадку вторгнення Росії в Україну план був приречений ще до того, як досягнуто першого контакту. Російські воєнні дії в Україні були плачевними — просто сором для професії військового”, - каже генерал.

Не дивно, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу зник із поля зору громадськості, пославшись на "проблеми із серцем". І, мабуть, є ще кілька високопоставлених офіцерів, які зі страхом чекають на черговий дзвінок із Кремля, зазначив генерал.

Станом на 26 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 16 400 осіб.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 31-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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