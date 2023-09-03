Британський генерал спрогнозував, в якому році закінчиться війна в Україні і за яких умов

Задля виходу до моря ЗСУ потрібно пройти ще три лінії оборони російських загарбників

Україні необхідний час до середини червня 2024 року, щоб відновити достатньо потужні військово-повітряні сили. У ході нинішнього контрнаступу ЗСУ не витіснять Росію.

Відповідну заяву зробив британський генерал Річард Берронс, який раніше командував Об’єднаними силами королівства, пише Financial Times.

За його словами, за умови посилення західної підтримки, ЗСУ можуть здобути перемогу у війні над російськими окупантами до 2025 року.

"Нинішній контрнаступ України не витіснить Росію — хоча ніхто цього і не очікував. Малоймовірно також скорочення площі окупації вдвічі до настання зими, що могло б бути однією з найбільш оптимістичних цілей", — сказав він.

Генерал зазначає, що до виходу до моря ЗСУ потрібно пройти ще три лінії оборони російських загарбників. Утім, це малоймовірно здійснити до кінця 2023 року.

"В України достатньо ППО, щоб прикрити лише близько третини території країни. Питання нестачі артилерійських боєприпасів було вирішено лише тимчасово — за рахунок постачання касетних снарядів США. Україні знадобиться час до середини 2024 року, щоб відновити досить потужні військово-повітряні сили", — вважає Берронс.

Він наголосив, що зараз Київ має берегти резерви.

"Було б катастрофою дозволити тому, що залишилося від 10-го корпусу, незадіяного резерву України, бути розбитим на шматки на російській обороні через поспішні строки", — пояснив він.

Зазначимо, у Кремлі не сподівалися, що ЗСУ зможуть прорвати першу лінію оборони на південному напрямку. На будівництво цих укріплень окупанти витратили 60% свого часу і ресурсів, дві інші лінії оборони захищені значно слабше.

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