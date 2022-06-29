Британський генерал заявив, що частина України може на тривалий час залишитися в окупації росіян

Британський генерал заявив, що частина України може на тривалий час залишитися в окупації росіян

За останній тиждень українські війська відступили від Сєвєродонецька. Що для Росії є "відчутною перемогою", але в сусідньому Лисичанську, останньому великому місті Луганська, що все ще утримується українськими військами, очікується запекла боротьба.

Москва усвідомлює, що стратегічно вона програє цю війну. РФ ізольовано від міжнародної спільноти.

Про це сказав генерал Річард Барронс, відставний офіцер британської армії, колишній голова командування Об’єднаних сил, Sky News.

"Це держава-ізгой. Цього року її економіка скоротиться, можливо, на 15%. І якщо Україні дадуть можливість переозброїтися та переозброїтися, тоді Україна з часом переверне військовий хід і почне витісняти росіян", - сказав генерал.

На запитання, чи зараз війна йде на користь Росії, Барронс відповів: "Я думаю, що в короткостроковій перспективі це та к (війна зараз йде на користь Росії. - ред.). Росія відчує, що вона зараз на трохи менше чверті України. Вона знає, що Україна не має військового потенціалу, щоб викинути їх.

Водночас, говорячи про захоплення росіянами Сєвєродонецька, генерал наголосив, що окупанти у жодному разі " не повинні думати, що вони просунуться далі на Донбас, не заплативши дійсно високої ціни за втрати і обладнання, яке буде знищено".

"І вони будуть знати, що їхня здатність захопити увесь Донбас буде обмежена через український опір", - зазначив він.

Аналітик оборони професор Майкл Кларк також сказав, що захоплення Росією Сєвєродонецька є "символічно значущим".

"Це місто дає Росії північну частину Донбасу", – сказав він.

Колишній начальник Генштабу генерал Річард Донат зауважив, що наразі " надзвичайно критичний момент".

"У недалекому майбутньому настане час, коли росіяни отримають контроль над цими двома провінціями Донбасу, а це їхня стратегічна гра зараз. Тепер Захід може сказати росіянам, що вони мають піти. Росіяни не підуть добровільно, і хто їх змусить?", - каже відставний британський офіцер Річард Донат.

За його словами, НАТО не збирається розпочинати операцію з вибиття росіян з України, тобто прямо втручатися у війну.

"Тому може виникнути нова реальність, коли частина території суверенної України залишається окупованою росіянами протягом досить тривалого часу", - додав він.

Нагадаємо, Арестович оцінив можливість розміщення у Білорусі ядерної зброї з РФ.

Раніше Олексій Арестович заявив, що війна з РФ вступила в нову фазу – фазу ракетного терору.

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