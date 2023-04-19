Британський міністр оборони Воллес дав невтішний прогноз щодо війни в Україні

Разом з тим, наголошує міністр, Київ буде мати потужну підтримку міжнародної спільноти.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес висловив думку про те, що війна агресорки Росії в Україні, ймовірно, не завершиться 2023-го, а може тривати ще у 2024-му. Мовляв, Кремль легко не поступиться у своїх загарбницьких планах.

Таку думку очільник британського Міноборони висловив у коментарі The New York Times.

За словами Воллеса, важливо реально дивитися на поточний стан подій. Адже країна-агресорка Росія не здасться просто так.

"Я також вважаю, що ми повинні бути реалістами: не буде того моменту, коли Росія впаде", - наголосив міністр.

Разом з тим, вважає очільник Міноборони Британії, Київ матиме потужну підтримку упродовж наступних двох років.

"Я налаштований оптимістично, що між цим і наступним роками, я думаю, що Україна продовжить мати імпульс і сильну позицію", - сказав Воллес.

Нагадаємо, у секретних документах Пентагону ЗМІ знайшли дату початку контрнаступу Збройних сил України. Він очікується 30 квітня. Зазначається, що Київ ділилася з Вашингтоном не всіма деталями контрнаступу, тому цілком імовірно, що дату буде перенесено.

Читайте також: