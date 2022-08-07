Британський полковник назвав стратегічну помилку росіян та спрогнозував тактику окупантів на серпень

Атака на міста України – це стратегічна помилка Росії. Використання росіянами ракет і снарядів для нападу на міста лише підсилює пильність та увагу світу до воєнних дій на території України.

Про це розповів британський військовий експерт, полковник у відставці Глен Грант в ефірі Еспресо.

"Використання ракет і снарядів для нападу на українські міста я вважаю контрпродуктивним. Подібне було під час Другої світової війни, а саме, коли бомбардували Лондон. Ми втратили тоді величезну кількість людей. Ковентрі німці взагалі зрівняли із землею за одну ніч. Але це ще більше загартувало народ та надало їм рішучості. Я думаю, що так є і в Україні. Ви бачите, що люди по всій країні стають ментально сильнішими у боротьбі з Росією", - зазначив він.

Британський полковник наголосив, що атака на міста – це стратегічна помилка росіян, що лише підсилює пильність та увагу до воєнних дій на території України.

"Все геть не так, як було 2014-2015 роках, коли про війну забували і на заході країни навіть не відчували, що йде війна. Але тепер це знають всі, присмак війни відчувають і у Львові. Діючи відповідно до цієї доктрини, Росія тільки зміцнила українську націю", - сказав він.

За його словами, протягом серпня росіяни будуть намагатися продовжувати виснажувати ЗСУ.

"Спалювати та знищувати якомога більше техніки та боєприпасів. Вони націлені здобути перемогу над Україною кількістю та масовістю, ось на що спрямовані всі їхні зусилля", - резюмував Грант.

Нагадаємо, Волкер заявив, що війна в Україні триватиме і навесні, і влітку 2023 року.

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