Британський полковник назвав вирішальний та ключовий фактор у війні

У розпочатій Росією війні проти України ключову роль має Курський напрямок. Якщо армія країни-агресорки не зможе повернути контроль над Курщиною до інавгурації президента США Дональда Трампа, то позиції "фюрера" Володимира Путіна значно ослабнуть.

Про це заявив полковник у відставці британської армії Геміш де Бреттон-Гордон у коментарі для "24 Каналу".

За його словами, втрата Курщини стала серйозним ударом для Кремля. Експерт наголошує: Путін, який робив ставку на повернення Курська, тепер змушений відступати і шукати вихід зі складної ситуації.

Одним із доказів цього, каже Геміш де Бреттон-Гордон, є повне знищення ЗСУ російської 810-ї бригади морської піхоти, яку загарбники були змушені передислокувати. Це створює прогалини в обороні, які українська армія може ефективно використати.

"Нездатність звільнити цю область – ще один серйозний удар по позиціях та владі Путіна. Якщо він не зможе повернути собі Курську область до моменту, коли президент США Трамп прийде до влади, він знову опиниться у невигідному становищі", – сказав полковник британської армії у відставці.

Разом з тим Геміш де Бреттон-Гордон зауважує, що українські Сили оборони чітко розуміють стратегічне значення Курського напрямку та суттєво посилили цей район. За оцінкою британця, за останні дні та тижні ЗСУ вдалося досягти значних успіхів на цьому фронті.

"Курськ тут є ключовим. На цей момент українські військові перебувають на передовій у Курську. Немає жодних ознак, що це зміниться найближчим часом", – вважає Геміш де Бреттон-Гордон.

Нагадаємо, 5 січня 2025-го ЗСУ розпочали новий наступ у Курській області. Військовий експерт Іван Ступак наголошує, що важливо бути реалістами щодо очікувань, оскільки сили українських військових на цьому напрямку обмежені.

Тим часом OSINT-аналітик з псевдонімом Def Mon повідомив, що протягом першого дня нового наступу в Курській області українські Збройні сили могли пройти з боями 2,7 км.

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