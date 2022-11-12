Британський полковник оцінив готовність російської армії до зимових боїв

Путін буде намагатися виграти час, оскільки його армія взимку буде найслабшою.

Збройні сили України мають шанси дотиснути ворога в найближчі місяці, якщо воюватимуть “належним чином”. Солдати російської армії не готові до бойових дій при морозах -10...-15.

Таку думку висловив британський військовий експерт, полковник Глен Грант на телеканалі "Еспресо".

За його словами, взимку українські Збройні сили будуть сильнішими порівняно з російською армією.

“Я хвилююся за те, щоб ЗСУ взимку не перестали воювати належним чином. Тому що саме взимку путінська армія буде найслабшою, тому що орки і солдати зомбі-апокаліпсису не хотітимуть воювати, коли на вулиці мінус 10 чи мінус 15", - зазначив Грант.

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На його думку, Путін буде намагатися виграти час, сподіваючись до весни зібрати більшу військову потугу.

“Ми не можемо дати їм час на підготовку більшої кількості людей, більшої кількості техніки, час на отримання обладнання з Північної Кореї, адже Північна Корея має мільйонну армію, а це означає, що у них є багато обладнання, яке вони можуть передати Росії. Тому ми не повинні допустити, щоб у них був цей час. Наразі час має вирішальне значення і Путіну добре про це відомо”, - підсумував експерт.

Нагадаємо, американські та британські генерали вважають, що російські солдати можуть зіткнутися з дуже складними умовами взимку на території України.

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