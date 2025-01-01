В суспільстві все частіше обговорюють "мирні плани" стосовно України та Росії. Наразі обидві країни зазнали втрат та виснажилися, тому припинення вогню на цьому етапі справді є потрібним.

Таку думку висловив полковник військової розвідки Великої Британії у відставці Філіп Інгрем для 24 каналу.

Він зазначив, що Росія втрачає від 1400 до 2000 осіб щодня і не зможе довго вести війну у такому темпі. Щоб компенсувати втрати вони активно вербують найманців в Африці. Також в РФ зростає залежність від військ Північної Кореї.

"Росіяни використали більшість бронетехніки, яка була на зберіганні, та покладаються на ракети й боєприпаси, які надходять з Ірану та КНДР. З погляду надійності, я б не хотів ставити північнокорейський снаряд у гармату й стояти поруч, коли натягнуть шнур для його запуску", – зазначив Інгрем.

Проте полковник зазначив, що Україна також має певні проблеми.

"Але головна проблема для обох сторін – це людські ресурси", – наголосив Інгрем.

Але Україна має підтримку від великої кількості західних країн та їхніх оборонних баз. Якщо політична підтримка з боку США збережеться, це полегшить підтримку з Європи, а Україна займе сильнішу позицію.

"Щодо України, то вона також зазнає великих втрат на передовій, але має ширшу підтримку. Оборонна база зростає та збільшує виробничі потужності, тоді як у Росії вони досягли межі", – підсумував полковник.

Нагадаємо, росіяни постійно намагатимуться покращувати своє тактичне становище, щоб тримати нашу лінію бойового зіткнення в напруженості та не дозволяти нам перекидати резерви.

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