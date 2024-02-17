Британський полковник жорстко відреагував на відставку Залужного та командування ЗСУ

Полковник Великої Британії у відставці Глен Грант жорстко прокоментував відставку військового командування ЗСУ та генерала Валерія Залужного. Він зауважив, що будь-які ротації у військовому керівництві мають відбуватись з повагою до генералів.

Про це він сказав в ефірі "Еспресо".

Полковник наголосив, що бойові генерали не мають дізнаватись про своє звільнення зі ЗМІ.

"Неприйнятним є те, що деякі генерали дізналися про своє звільнення зі ЗМІ. Відповідальність верховного головнокомандувача, чи то нового головкома, як у випадку з Сирським, полягає в тому, щоб особисто, з повагою, повідомляти людям про їхнє звільнення. Неповага до звання і всієї системи є неприйнятною. З генералами так поводитися не можна. Утім будь-яку неправильну поведінку можна виправити, зокрема через принесені вибачення тим, кого це торкнулося", - зазначив він.

Проте Глен Грант додав, що заміна Валерія Залужного та його команди належить до компетенції президента Володимира Зеленського і є стандартною практикою в кожній армії.

Відставка Залужного

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Його посаду обійняв Олександр Сирський.

Колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення із посади із засобів масової інформації.

Читайте також провідні новини дня: