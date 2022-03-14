Британський журналіст через обстріли російських окупантів отримав перелом двох нижніх кінцівок

Працівник медіа наразі перебуває в реанімації

Російські військові продовжують обстрілювати мирне населення. Зокрема, під обстріли окупантів попав британський журналіст.

Про це розповіла Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

За її словами, працівник медіа через обстріли отримав осколковий перелом двох нижніх кінцівок. Наразі чоловік перебуває в реанімації.

"Осколковий перелом двох нижніх кінцівок - "русскомирный" діагноз, поставлений українськими лікарями британському журналісту. Наразі журналіст перебуває у реанімації під наглядом лікарів. Трагедія відбулась сьогодні 2 години тому", - розповіла Венедіктова.

Вона зазначила, відомості про злочин внесені до ЄРДР, і це провадження буде розслідуватися належним чином. Окрім того, Венедіктова попросила інші держави-партнери України скоріше наважаться на прийняття рішення про закриття неба.

"Ще раз хочу звернутися до наших партнерів - громадянин вашої держави перебував на території України та виконував редакційне завдання. Його діагноз вказаний вище. Цей чоловік не був на військовому об’єкті, у які, зі слів офіційних осіб РФ, вони постійно цілять. Не був на військовому об‘єкті та отримав серйозні поранення", - наголосила Венедіктова.

Нагадаємо, вчора, 13 березня, в Ірпені окупанти розстріляли американського журналіста, який мав з собою посвідчення кореспондента The New York Times.

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