Брів до позицій ЗСУ п'яним і "під кайфом": на Донбасі затримали бойовика-рецидивіста

Брів до позицій ЗСУ п'яним і "під кайфом": на Донбасі затримали бойовика-рецидивіста

Терорист заявив, що втомився від війни та хоче побачити дружину й дітей, які живуть на підконтрольній нашому урядові території.

В зоні ООС на Луганщині українські військові затримали п’яного бойовика.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

Терориста помітили, коли він рухався через лінію бойового зіткнення у бік українських позицій. Окупант перебував у стані сильного наркотичного та алкогольного сп’яніння.

Військовим він розповів, що вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію, бо розчарувався в ідеях "русского мира". Терорист заявив, що втомився від війни та хоче побачити дружину й дітей, які живуть на підконтрольній нашому урядові території.

Зловмисник розповів, що від 2011-го до 2016 року "сидів" в одній із виправних колоній Луганщини за розбій. Коли вийшов на волю, відразу приєднався до складу незаконних збройних формувань. У терористичному угрупованні ім. Платова він отримав прізвисько "Мальок". У лавах окупантів чоловік виконував обов’язки стрільця, снайпера та гранатометника.

За інформацією СБУ, він брав безпосередню участь у бойових діях проти сил АТО\ООС. Зокрема, прицільний вогонь з гранатометів по бронетехніці сил ООС у районі Новоолександрівки і Троїцького Попаснянського району Луганщини.

Затриманий розповів про низький морально-психологічний стан особового складу окупаційних військ. Терористи систематично зловживають алкоголем на лінії зіткнення.

Також чоловік скаржився на нестатутну поведінки командування. За словами затриманого, діяльність його угруповання постійно контролює кадровий військовослужбовець збройних сил Росії, який проходить службу на ротаційній основі.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності зловмисника.

Нагадаємо, що на Луганщині затримали терористку "ЛНР", яка приїхала оформлювати українську пенсію.

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