"Бродячі мігранти" у Маріуполі зламують квартири місцевих: Андрющенко розповів подробиці

До Маріуполя приїхало близько 55 тисяч азійських мігрантів, які самовільно заселяються до квартир місцевих.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в Маріуполь активно почали заселятися мародери, вихідці з Азії.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Цивільні окупанти - мігранти, вихідці з Азії, які понаїхали в Маріуполь, вже вдаються до мародерства. Вони шукають порожні квартири маріупольців, які перебувають в евакуації, відкривають їх та самостійно заселяються. З інших квартир набирають усе необхідне для життя. Це є результатом цілеспрямованої акції щодо колонізації окупованих земель, яка призводить до цих "бродячих мігрантів". Це є реалізація політики заміщення населення, яка втілюється Росією", - підкреслив Андрющенко.

За його словами, в Маріуполь вже приїхало понад 55 тисяч азійських мігрантів, і їхня кількість зростає.

"Вони одразу їдуть сім'ями, такий табір заїжджає й починає розселятися. Поки що для себе вони обрали Лівобережний район. Але це питання часу, коли вони почнуть займати інші районі міста", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що росіяни продовжують облаштування військових баз в тимчасово окупованому Маріуполі.

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