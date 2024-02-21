Бронь працівників від мобілізації: НБУ оновив порядок визначення критично важливих компаній

НБУ оновив порядок визначення компаній критично важливими – на кого поширюватиметься бронювання.

Національний банк України оновив порядок визначення юридичних осіб, які є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з метою бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Відповідні зміни стосуються страховиків і компаній, які супроводжують автоматизовані банківські системи системно важливих банків для виконання операцій у СЕП НБУ (система електронних платежів - ред.).

Відтак, оновлений порядок дає змогу надавачам послуги супроводу такого програмного забезпечення звертатися до Національного банку для визначення їх критично важливими, а НБУ – розглядати відповідне звернення та приймати рішення:

про відповідність особи трьом або більше критеріям важливості, визначеним Порядком та критеріями визначення підприємств, установ та організацій, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76;

про визначення особи критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період для цілей бронювання військовозобов'язаних працівників;

про визначення особи такою, що має важливе значення для галузі національної економіки або задоволення потреб територіальної громади (у разі відповідності галузевому критерію НБУ).

"Зміни щодо страховиків передбачають визначення їх важливими для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади за чинними критеріями лише у разі наявності ухваленого рішення Національного банку про відповідність структури власності відповідного страховика вимогам щодо прозорості", - зазначили в НБУ.

Зміни затверджено постановою Правління НБУ від 16 лютого 2024 року № 21, яка набула чинності – 20 лютого 2024 року.

Нагадаємо, нардеп розповів про внесення правок та терміни розгляду законопроєкт про мобілізацію.

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