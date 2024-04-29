Бронь та відстрочка від мобілізації: перелік документів, які треба взяти до військкомату

Перелік документів для отримання броні та відстрочки від служби в армії.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП, майор Роман Істомін наголосив, що насамперед, до війьсккомату потрібно приходити з особистими та військово-обліковими документами: паспортом, ідентифікаційним кодом, військовим квитком (або тимчасовим посвідченням). А для оновлення даних потрібно брати всі документи, які підтверджують зміни цих самих даних.

Про це він розповів "Телеграфу".

Якщо громадянин має право на відстрочку під час мобілізації, він має принести документи, які підтверджують це право. Усі підстави для надання відстрочки визначені у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Загалом їх визначено понад три десятки. В ньому також відомості про сімейний стан, номери телефонів та адреси електронної пошти, реквізити паспорта громадянина України та закордонного паспорта, відомості про зміну громадянства, про зміну (встановлення) групи інвалідності, вже згадані мною відомості про наявність права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації…Деякі з них, на кшталт номера телефону, не потребують документального підтвердження. Проте для внесення до Єдиного реєстру військовозобов'язаних більшість змін має бути підтверджена відповідними документами", - пояснив Істомін.

Він також уточнив, що особа можна не брати із собою водійські права, хіба що військовозобов’язаний хоче служити водієм.

Речник ТЦК також відповів, чи повинна людина, яка має хронічні чи гострі захворювання, принести медичні документи, які підтверджують її актуальні діагнози.

"Лікарі ВЛК мають доступ до інформаційної системи Helsi, де зберігаються всі медичні документи. Але, якщо людина знає, що у неї якісь діагностовані хвороби чи довідки не внесені до цієї системи, то варто взяти документ, який підтверджує діагноз. Якщо особа має інвалідність, у неї має бути довідка МСЕК (медико-соціальна експертна комісія - ред)", - резюмував майор Роман Істомін.

Нагадаємо, в Україні розпочнуть нову хвилю перевірок ВЛК.

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