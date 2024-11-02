Бронь від мобілізації: список професій, представники яких можуть отримати її у листопаді 2024 року

Хто має право на бронювання від мобілізації у листопаді 2024 року

Бронювання від мобілізації є особливим видом відстрочки, яка надається співробітникам критично важливих для держави підприємств.

Працівники яких професій можуть бути заброньованими від мобілізації 2024 року, роз'яснила адвокатка Тетяна Савченко в коментарі для УНІАН .

Хто може отримати бронь від мобілізації

Бронь можуть отримати:

Всі держслужбовці категорії А.

50% державних службовців категорій Б, В.

Співробітники органів державної влади, Національної поліції, Антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, прокуратури, судів, Бюро економічної безпеки.

Передбачається бронювання співробітників критичної інфраструктури - у тому числі енергосистеми, ДСНС.

Бронювати робітників також можуть підприємства, які виробляють і ремонтують товари військового призначення, техніку, боєприпаси.

Питання визнання критичної інфраструктури врегульовані комплексом законів, зазначає адвокатка. Перелік підприємств критичної інфраструктури затверджений однією постановою уряду, а порядок визнання критичною прописаний в іншій постанові.

Скільки співробітників можна забронювати

Більшість компаній можуть дати відстрочку лише 50% співробітників і не довше, ніж на 6 місяців. Через пів року бронювання потрібно поновити.

не довше, ніж на 6 місяців. Через пів року бронювання потрібно поновити. Але є винятки для підприємств, що забезпечують безперервну роботу енергетичної системи України, будування фортифікаційних укріплень, розвиток технологій для потреб оборони. Роботодавцям таких підприємств дозволяється бронювати 100% робітників.

100% бронь надається працівникам дипломатичних установ, Товариства Червоного Хреста України та інших гуманітарних організацій.

Як оформлюється бронювання

Якщо підприємство визнається об'єктом критичної інфраструктури, його керівництва подає до Генштабу список військовозобов'язаних співробітників для бронювання. Протягом 3 робочих днів Генштаб ухвалює рішення і повідомляє ТЦК.

Кожному заброньованому співробітнику надається документ із підтвердженням відстрочки.

Бронь від мобілізації можна оформити через сервіс "Дія". Керівник подає список співробітників, а система бере відомості про них з сервісу "Оберіг".

Чи надається бронь ФОПам

Міністерство оборони не бачить спеціальностей працівників ФОПів, тому для них, так само як для спеціалістів, що працюють за гіг-контрактами бронь від мобілізації не надається. Забронювати можна лише офіційно працевлаштованих громадян, які перебувають на військовому обліку.

Чи потрібно проходити ВЛК, якщо є бронь

Згідно з урядовою постановою №675 процедура отримання відстрочки з бронювання не вимагає проходження ВЛК.

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