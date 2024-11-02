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Бронь від мобілізації: список професій, представники яких можуть отримати її у листопаді 2024 року

Бронь від мобілізації: список професій, представники яких можуть отримати її у листопаді 2024 року

Бронь від мобілізації

Хто має право на бронювання від мобілізації у листопаді 2024 року

Бронювання від мобілізації  є особливим видом відстрочки, яка надається співробітникам критично важливих для держави підприємств.

 Працівники яких професій можуть бути заброньованими від мобілізації 2024 року, роз'яснила адвокатка Тетяна Савченко в коментарі для УНІАН .

Хто може отримати бронь від мобілізації

Бронь можуть отримати:

  • Всі держслужбовці категорії А.
  • 50% державних службовців категорій Б, В.
  • Співробітники органів державної влади, Національної поліції, Антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, прокуратури, судів, Бюро економічної безпеки.
  • Передбачається бронювання співробітників критичної інфраструктури - у тому числі енергосистеми, ДСНС.
  • Бронювати робітників також можуть підприємства, які виробляють і ремонтують товари військового призначення, техніку, боєприпаси.

Питання визнання критичної інфраструктури врегульовані комплексом законів, зазначає адвокатка. Перелік підприємств критичної інфраструктури затверджений однією постановою уряду, а порядок визнання критичною прописаний в іншій постанові.

Скільки співробітників можна забронювати

  • Більшість компаній можуть дати відстрочку лише 50% співробітників і не довше, ніж на 6 місяців. Через пів року бронювання потрібно поновити.
  • Але є винятки для  підприємств, що забезпечують безперервну роботу енергетичної системи України, будування фортифікаційних укріплень, розвиток технологій для потреб оборони. Роботодавцям таких підприємств дозволяється бронювати 100% робітників.
  • 100% бронь надається працівникам дипломатичних установ, Товариства Червоного Хреста України та інших гуманітарних організацій.

Як оформлюється бронювання

  • Якщо підприємство визнається об'єктом критичної інфраструктури, його керівництва подає до Генштабу список військовозобов'язаних співробітників для бронювання. Протягом 3 робочих днів Генштаб ухвалює рішення і повідомляє ТЦК.
  • Кожному заброньованому співробітнику надається документ із підтвердженням відстрочки.

Бронь від мобілізації  можна оформити через сервіс "Дія". Керівник подає список співробітників, а система бере відомості про них з сервісу "Оберіг".

Чи надається бронь ФОПам

Міністерство оборони не бачить спеціальностей працівників  ФОПів, тому для них, так само як для спеціалістів, що працюють за гіг-контрактами бронь від мобілізації не надається. Забронювати можна лише офіційно працевлаштованих громадян, які перебувають на військовому обліку.

Чи потрібно проходити ВЛК, якщо є бронь

Згідно з урядовою постановою  №675 процедура отримання відстрочки з бронювання не вимагає проходження ВЛК.

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