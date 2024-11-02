Бронь від мобілізації: список професій, представники яких можуть отримати її у листопаді 2024 року

Хто має право на бронювання від мобілізації у листопаді 2024 року
Бронювання від мобілізації є особливим видом відстрочки, яка надається співробітникам критично важливих для держави підприємств.
Працівники яких професій можуть бути заброньованими від мобілізації 2024 року, роз'яснила адвокатка Тетяна Савченко в коментарі для УНІАН .
Хто може отримати бронь від мобілізації
Бронь можуть отримати:
- Всі держслужбовці категорії А.
- 50% державних службовців категорій Б, В.
- Співробітники органів державної влади, Національної поліції, Антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, прокуратури, судів, Бюро економічної безпеки.
- Передбачається бронювання співробітників критичної інфраструктури - у тому числі енергосистеми, ДСНС.
- Бронювати робітників також можуть підприємства, які виробляють і ремонтують товари військового призначення, техніку, боєприпаси.
Питання визнання критичної інфраструктури врегульовані комплексом законів, зазначає адвокатка. Перелік підприємств критичної інфраструктури затверджений однією постановою уряду, а порядок визнання критичною прописаний в іншій постанові.
Скільки співробітників можна забронювати
- Більшість компаній можуть дати відстрочку лише 50% співробітників і не довше, ніж на 6 місяців. Через пів року бронювання потрібно поновити.
- Але є винятки для підприємств, що забезпечують безперервну роботу енергетичної системи України, будування фортифікаційних укріплень, розвиток технологій для потреб оборони. Роботодавцям таких підприємств дозволяється бронювати 100% робітників.
- 100% бронь надається працівникам дипломатичних установ, Товариства Червоного Хреста України та інших гуманітарних організацій.
Як оформлюється бронювання
- Якщо підприємство визнається об'єктом критичної інфраструктури, його керівництва подає до Генштабу список військовозобов'язаних співробітників для бронювання. Протягом 3 робочих днів Генштаб ухвалює рішення і повідомляє ТЦК.
- Кожному заброньованому співробітнику надається документ із підтвердженням відстрочки.
Бронь від мобілізації можна оформити через сервіс "Дія". Керівник подає список співробітників, а система бере відомості про них з сервісу "Оберіг".
Чи надається бронь ФОПам
Міністерство оборони не бачить спеціальностей працівників ФОПів, тому для них, так само як для спеціалістів, що працюють за гіг-контрактами бронь від мобілізації не надається. Забронювати можна лише офіційно працевлаштованих громадян, які перебувають на військовому обліку.
Чи потрібно проходити ВЛК, якщо є бронь
Згідно з урядовою постановою №675 процедура отримання відстрочки з бронювання не вимагає проходження ВЛК.
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