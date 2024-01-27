Бронь від мобілізації за плату: чи буде це у новому законопроєкті – нардеп

У Верховній Раді розглядають гіпотезу бронювання працівників за гроші від мобілізації – на підприємстві до 50% військовозобов'язаних можуть претендувати на те, щоб бути заброньованим їхнім роботодавцем у випадку, якщо вони є критичними для свого бізнесу.

Про це в ефірі телемарафону розповів народний депутат Дмитро Наталуха.

Однак він зазначив, що таке рішення перебуває на рівні концепції, іде тестування певних гіпотез і припущень.

"Відповідно, тоді саме роботодавець сплачує за того співробітника, якого він відзначив істотним для того, щоб його бізнес продовжував функціонувати. За фактом, це певна угода між підприємством і Збройними силами про те, що підприємство збільшує офіційно на певну кількість грошей офіційно щомісячну плату на користь Збройних сил, тому що мова йде про військовий збір, і при цьому зберігає за собою можливість тримати людину, яка є критичною для цього підприємства, щоб воно продовжило працювати далі, сплачувати податки", - пояснив він.

За його словами, наразі немає фінальної цифри, яку б мав сплачувати роботодавець. Існує певна дельта, вона починається від 6 тис. грн і йде до 50 тис. грн. Тому що є різні підприємства різного масштабу і з різною кількістю працівників.

"Наприклад, є підприємства, великі заводи, де працює кілька сотень, інколи тисяч працівників. Звісно, ці заводи кажуть – максимум, на що ми готові, це 6 тис. грн за персонал. Ми їм на це кажемо – але ж ви не будете бронювати 500 людей одразу. Не може бути критичних 500 людей, може бути 7-10 інженерів, технологів, які для заводу є незамінними. А є підприємства, в яких менше людей працює, які більш автоматизовані, але готові платити 50 тис. грн за одного співробітника. Вони готові робити це вже зараз, якщо буде така легальна можливість. В цій дельті нам потрібно знайти баланс, йде дискусія, немає остаточної цифри", - резюмував нардеп Дмитро Наталуха.

Нагадаємо, у Раді готують законопроєкт зі змінами підходу до бронювання військовозобов'язаних. Автори документа пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

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