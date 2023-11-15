Бронеавтомобілі "Новатор" і "Варта" – як українська техніка допомагає на фронті (фото)

Українська компанія-виробник найближчим часом представить оновлений варіант автомобіля "Варта".
Компанія "Українська бронетехніка" найближчим часом представить оновлений варіант бронеавтомобіля "Варта" без білоруських комплектувальних.
Про це в інтерв’ю Forbes розповів генеральний директор Владислав Бельбас.
За його словами, автомобіль класу MRAP "Варта" розроблявся на базі МАЗу.
"Логіка розробки першого авто була така: робити максимально доступний, надійний, простий бронеавтомобіль. Він пройшов випробування, почав масово постачатися для Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії та інших силових відомств. До 2020 року ми поставили декілька сотень одиниць", – розповів Бельбас.
2022 року виробник бронеавтомобілів "Варта" та "Новатор" переніс виробництво до безпечного місця і зміг збільшити виторг у 127 разів – до 13 млрд грн.
Компанія розробила легший і швидший бронеавтомобіль 2017 року – спеціалізований бронеавтомобіль (СБА) "Новатор" на базі шасі Ford F550. Від 2018 року майже всім силовим структурам України поставили декілька сотень штук "Новатора".
"Новатор" створений як універсальна платформа, на базі якої можна інтегрувати різне корисне навантаження. Тому машина має досить широке використання: перевезення особового складу, ПТРК-розрахунків, встановлення безпілотників, контр-БпЛА системи, засоби РЕБ та РЕР тощо", – каже Бельбас.
За його словами, машина мала значний експортний потенціал – саме уклали низку експортних контрактів, але завадила війна.
"2022-го наше завдання полягало в організації релокації, евакуації людей, організації виробничого процесу на новому майданчику. Наразі ми ці завдання успішно виконали й вийшли вже на серійні обсяги постачання", – зазначив керівник компанії.
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