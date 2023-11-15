Бронеавтомобілі "Новатор" і "Варта" – як українська техніка допомагає на фронті (фото)

Компанія "Українська бронетехніка" найближчим часом представить оновлений варіант бронеавтомобіля "Варта" без білоруських комплектувальних.

Про це в інтерв’ю Forbes розповів генеральний директор Владислав Бельбас.

За його словами, автомобіль класу MRAP "Варта" розроблявся на базі МАЗу.

"Логіка розробки першого авто була така: робити максимально доступний, надійний, простий бронеавтомобіль. Він пройшов випробування, почав масово постачатися для Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії та інших силових відомств. До 2020 року ми поставили декілька сотень одиниць", – розповів Бельбас.

2022 року виробник бронеавтомобілів "Варта" та "Новатор" переніс виробництво до безпечного місця і зміг збільшити виторг у 127 разів – до 13 млрд грн.

Українська бронетехніка

Компанія розробила легший і швидший бронеавтомобіль 2017 року – спеціалізований бронеавтомобіль (СБА) "Новатор" на базі шасі Ford F550. Від 2018 року майже всім силовим структурам України поставили декілька сотень штук "Новатора".

Бронеавтомобілі "Новатор" і "Варта"

"Новатор" створений як універсальна платформа, на базі якої можна інтегрувати різне корисне навантаження. Тому машина має досить широке використання: перевезення особового складу, ПТРК-розрахунків, встановлення безпілотників, контр-БпЛА системи, засоби РЕБ та РЕР тощо", – каже Бельбас.

За його словами, машина мала значний експортний потенціал – саме уклали низку експортних контрактів, але завадила війна.

"2022-го наше завдання полягало в організації релокації, евакуації людей, організації виробничого процесу на новому майданчику. Наразі ми ці завдання успішно виконали й вийшли вже на серійні обсяги постачання", – зазначив керівник компанії.

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