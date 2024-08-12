Бронетехніка ЗСУ просунулася на 22 км на схід від Суджі – аналітик BILD

Українські війська наступали в районі міста Суджа вздовж автодороги 38К-004, а також на південь і на північ, проте тепер їх помітили за 22 км на південний схід, поблизу села Гір'ї.

Бронетехніка ЗСУ просунулася на 22 км на схід від російського міста Суджа Курської області.

Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

"Почавши вторгнення в Курську область, українські війська наступали в районі міста Суджа вздовж автодороги 38К-004, а також на південь і на північ. Однак тепер їх помітили за 22 км на південний схід, поблизу села Гір'ї", — зазначив він.

Рьопке уточнив, що там проходить шлях із Суджі на слободу Біла – райцентр Бєловського району.

"Український БТР-4 у селі Гір'ї, за 22 км на південний схід від Суджі Курської області. Неясно, яким шляхом він туди дістався, але рухався дорогою з Білої в напрямку Суджі. Так що тут багато можливо, особливо на тлі повідомлень Росії про наближення українців до Білої вчора вранці", – написав аналітик BILD.

У неділю голова Бєловського району Микола Волобуєв записав звернення із центру Білої, заявивши, що раніше туди зайшла українська диверсійно-розвідувальна група. Т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомляв, що ЗС РФ "вдалося ситуацію стабілізувати, на цей момент у Бєловському та Обоянському районах немає жодних бойових зіткнень". Проте вже сьогодні, 12 серпня, у Бєловському районі оголосили евакуацію.

Українська бронетехніка просунулась на 22 км на схід від Суджі / Фото: Twitter/JulianRoepcke

Нагадаємо, аналітики ISW оцінили, чим "прорив" у Курській області обернеться для "фюрера" Володимира Путіна. Кремль спробує повернути російську територію в Курській області, яку захопили українські війська, та припинити українську активність углиб Росії.

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