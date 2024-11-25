Бронювання працевлаштованих: кого можуть мобілізувати за новим порядком

Згідно з постановою з постановою Кабміну постанову № 1332 від 1 грудня в Україні оновлюються правила бронювання підприємствами чоловіків від мобілізації.

Зокрема, запрацюють нові правила визначення критичності підприємства. Через це більшість заброньованих працівників можуть втратити "бронь" та бути мобілізованими.

Що відомо про оновлені правила бронювання працевлаштованих чоловіків – читайте у матеріалі ТСН.ua

Оновлені критерії критичності підприємств

З 1 грудня усі бронювання працівників від мобілізації будуть здійснюватися через "Дію".

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, усі критично важливі підприємства повинні будуть повторно підтвердити свій статус відповідно до нових критеріїв. Ця вимога стосується всіх компаній, незалежно від того, коли вони востаннє підтверджували статус критичності або до якої дати він діятиме. На це підприємства матимуть три місяці – до 28 лютого 2025 року.

Якщо підприємство не зможе підтвердити свою критичність за новими правилами, то працівники втратять бронювання від 1 березня.

Низка міністерств та обласних органів влади повинні встановити критерії, згідно з якими певна компанія отримає статус критичної важливої для економіки держави, регіону, громади, галузі.

Згідно з оновленими правилами бронювання підприємств:

відстрочка від призову, встановлена Мінекономіки до набрання чинності постанови (до 22 листопада), діятиме до 28 лютого 2025 року;

відстрочки, призначені через "Дію" до 22 листопада, діють на той термін, на яких їх призначили, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року;

критично важливі підприємства, у яких цей статус закінчується до 30 листопада, зберігають його до 31 грудня 2024 року;

підприємства можуть отримати статус критично важливого, якщо у них немає заборгованостей з податків та ЄСВ

Як розповів військовий адвокат та юрист Центру надання підтримки ветеранам Роман Лихачов виданню NV, що чітких критеріїв визначення критичності підприємств наразі немає. За словами адвоката їх мають встановити протягом 10 днів з дня набрання чинності постанови про новий порядок бронювання від мобілізації.

Також читайте Чи чекає на Україну вимушена мобілізація жінок: Жорін відповів

Визначатиме статус критичних підприємств Мінекономіки за погодженням із Міноборони.

За словами юриста, відсутність чіткого розуміння критичності часто призводить до зловживання щодо бронювання співробітників, зокрема, найм людей на роботу задля отримання броні.

Кого забронюють

Роман Лихачов зазначив, що згідно з постановою Кабміну, бронюванню підлягають працівники критично важливих підприємств, чия заробітна плата вища за розмір мінімальної по країні (вісім тисяч гривень), помноженої на коефіцієнт 2,5. Тобто йдеться про 20 тисяч гривень.

Зокрема, такі співробітники також мають стояти на військовому обліку, мати уточнені військово-облікові дані та не перебувати у розшуку.

Бронюванню можуть підлягати не більше ніж 50% військовозобов'язаних співробітників критично важливих підприємств, які не мають інших підстав для відстрочки (як інвалідність чи багатодітність). Зокрема, юрист зауважив, що у постанові не вказаний вік, за яким людей вважатимуть військовозобов'язаними: від 18 до 60 чи від 25 до 60.

Кількість заброньованих може бути більшою за окремим рішенням міністра оборони.

За складання списку працівників, які підлягають бронюванню, як і раніше, відповідають керівники органів влади та місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій.

Починаючи з 1 грудня бронювання військовозобов'язаних відбуватиметься через портал Дія за електронними списками.

Від подання заявки в Дії та до постановки військовозобов'язаного на спецоблік буде проходити до 72 годин.

Умови бронювання для працевлаштованих після 18 травня

У ЗМІ поширювали інформацію що, згідно з новим законодавством, для бронювання працівник буцімто повинен бути офіційно працевлаштований на підприємстві до 18 травня 2024 року.

Якщо людина влаштується на роботу після цієї дати, то вона не матиме права на відстрочку, заявив народний депутат Богдан Кицак. За словами нардепа, щодо підприємств є одна ключова норма, яка може призвести то анулювання бронювання великої кількості працевлаштованих.

"Йдеться про те, що працівник підприємства не тільки отримує заробітну плату на рівні 20 тис. грн й підприємство підпадає під статус критичності, а ще й працівник повинен був працювати на цьому підприємстві до 18 травня 2024 року (новий Закон про мобілізацію в Україні набув чинності саме 18 травня 2024 року – ред)", – розповів депутат.

За його словами, якщо працівник влаштувався на роботу після 18 травня 2024 року та отримав бронювання, то він позбавляється цієї можливості. Таким чином, серед заброньованих осіб, кількість яких зросла від 900 тисяч до 1,5 мільйона, багато людей втратять статус заброньованих.

Згодом, у Мінекономіки спростували заяву нардепа. Там зауважили, що військовозобов’язані працівники, які працевлаштувалися після 18 травня 2024 року можуть бути заброньовані за загальним порядком, як і інші.

Як повідомили у Мінекономіки, працівники критично важливих підприємств, які були працевлаштовані після 18 травня 2024 року, зможуть отримати бронювання від мобілізації. Це відбудеться за загальним порядком.

У відомстві зазначили, що жодних вимог щодо дати працевлаштування працівника у нових вимогах до бронювання немає.

Зокрема, порядок бронювання передбачає, що 18 травня 2024 року є датою, станом на яку фіксується кількість працівників на підприємстві для бронювання. Це дозволить підприємствам не зменшувати чисельність працівників, що будуть заброньовані (безвідносно до конкретних працівників). Ця норма діяла та у попередній редакції порядку про бронювання.

Хто може втратити відстрочку

Як розповів адвокат Роман Лихачов, нова постанова Кабміну передбачає й процес анулювання відстрочок. Воно відбуватиметься за умов закінчення строку їх дії, завершення підприємством виробництва товарів або виконання робіт на потреби армії, позбавлення установи статусу критично важливого чи її ліквідації, звільнення військовозобов'язаного, тимчасове припинення дії трудового договору тощо.

Органи, що визначають підприємства критично важливими, можуть перевірити їхню відповідність критеріям фактично будь-коли. Якщо ж підприємство втратить статус критично важливого, то й його співробітники вже не матимуть відстрочок та можуть бути мобілізовані, зауважив Роман Лихачов.

Також читайте Зеленський провів важливу Ставку щодо енергетики: про що на ній йшлося

Нагадаємо, в Мінекономіки розповіли, скільки українців зараз мають бронювання від мобілізації. Міністерка економіки Юлія Свириденко розповідала, що за весь час повномасштабної війни кількість заброньованих від мобілізації військовозобов’язаних ніколи не перевищувала 950 тисяч людей.

Також повідомлялось, що після аудиту підприємств та організацій, які мають статус критичних, десятки тисяч чоловіків призовного віку втратили бронювання від служби в армії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.