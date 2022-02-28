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"Бросайте вашу технику и уходите": Зеленський звернувся до російських військ

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"Бросайте вашу технику и уходите": Зеленський звернувся до російських військ

Associated Press

Президент нагадав про тисячні втрати військ ворога

Президент України Володимир Зеленськийй звернувся до військових армії і закликав їх не вірити своїм командирам, йти і рятувати свої життя.

"Вже 4,5 тисячі російських солдатів вбили. Заради чого ви всі сюди прийшли? Заради чого колони вашої бронетехніки йдуть проти нас з Криму? З нашого Криму. З Ялти, Євпаторії, Судак, Сімферополь... Це ж не назви військових таборів для танкистів. Ще раз: 4,5 тисячі вбитих російських окупантів", - нагадав президент, щоправда зараз кількість вбитих вже перевищує 5 тисяч.

"Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам, не верьте вашим пропагандистам. Просто спасайте ваши жизни – Уходите", - російською мовою закликав Зеленський армію ворога.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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