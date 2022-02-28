"Бросайте вашу технику и уходите": Зеленський звернувся до російських військ

Президент нагадав про тисячні втрати військ ворога

Президент України Володимир Зеленськийй звернувся до військових армії і закликав їх не вірити своїм командирам, йти і рятувати свої життя.

"Вже 4,5 тисячі російських солдатів вбили. Заради чого ви всі сюди прийшли? Заради чого колони вашої бронетехніки йдуть проти нас з Криму? З нашого Криму. З Ялти, Євпаторії, Судак, Сімферополь... Це ж не назви військових таборів для танкистів. Ще раз: 4,5 тисячі вбитих російських окупантів", - нагадав президент, щоправда зараз кількість вбитих вже перевищує 5 тисяч.

"Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам, не верьте вашим пропагандистам. Просто спасайте ваши жизни – Уходите", - російською мовою закликав Зеленський армію ворога.