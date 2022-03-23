Броварський напрямок ворог пройти не зміг, тож перейшов до обстрілів з "Іскандерів" та важкої артилерії

Броварський напрямок ворог пройти не зміг, тож перейшов до обстрілів з "Іскандерів" та важкої артилерії

Ворог продовжує знищувати все на своєму шляху.

Ворог не полишає спроб прорватись на Київ із Броварського напрямку. Танкова атака росіян на цьому напрямку захлинулась, тож вони перейшли до підступних обстрілів з "Іскандерів" та важкої артилерії.

Про це йдеться в ТСН.

Ворог продовжує знищувати все на своєму шляху. Під прицілом - інфраструктура та підприємства у глибокому тилу. Орда витрачає дороговартісні ракети на продуктові бази і підприємства, бо воювати з українською армією їм вже не до снаги. Поки в Росії б'ються за кіло цукру у крамницях, кремлівська армія хоче залишити й українців без постачання харчів. А вже сьогодні на світанку із «Градів» окупанти вдарили по селу на Київщині.

Так званий «рускій мір» тут залишив по собі слід на кожному обійсті на краю села. Серед понівечених обстрілами будинків ледь вцілів маленький дім Федора Федоровича. Всі обстріли чоловік із сестрою пережили в маленькому погребі. Років з пів сотню тому його зводили для збереження харчу й геть не могли подумати, що він стане дахом над головою, який ще й врятує життя.

Тепер тут ховаються разом із сусідкою. Їхати з села нікуди, каже Федор Федорович. Та ще й господарство не пускає. Будинок згорів, а собака і досі приходить додому. Він тут жив до війни, тепер йому домом слугує шмат шиферу, який лишився і вцілів після обстрілів.

Ворог не полишає можливості пройти вперед, кажуть армійці. Хоча тепер і надто обережний, бо тут його колону техніки розбили вщент. А перед тим на позиції армійців намагались пройти ворожі диверсанти. Розвідуючи, чи є дорога на Київ, кажуть армійці. Розгледів їх першим Олексій. Тепер чистить автомат, яким і спинив ворога. «В тепловізор побачили рухи і зробили постріл, да й все», - каже військовий.

Яка ситуація у Київській області станом на 23 березня

Після нищівної поразки окупанти гуртуються у селах за кілька кілометрів звідси та збирають залишки розбитої збройними силами техніки.

Та кожен їхній рух на мушці у армійців. Вони тут озброєні до зубів і лиш чекають, коли ворог знову спробує пройти. Бо завдання одне - нищити окупантів і випалювати їхні бронемашини вщент, тут це вміють.

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