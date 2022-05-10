БРПК "Бастіон": характеристики та бойове застосування російського берегового ракетного комплексу

БРПК "Бастіон" - один з носіїв ракети "Онікс" і він активно використовується російськими військами у війні проти України. Читайте в матеріалі ТСН.ua все, що відомо про цей берегово ракетний комплекс.

За даними різних зарубіжних ЗМІ, Росія нині володіє 11 одиницями БРПК "Бастіон". Для порівняння, у Сирії їх всього два, а у В'єтнама - один. Берегово ракетний комплекс був створений РФ спільно з білоруським підприємством "Техносоюзпроєкт".

БРПК "Бастіон": де застосовувався

Берегово ракетний комплекс "Бастіон" використовували у війні в Сирії. 15 листопада 2016 року з'явилося відео, на якому було чітко видно системи "Бастіон", які запускали ракети "Онікс". Вони потім вражали наземні цілі. Тоді було підтверджено, що найменше два таких ракетних комплекси розгорнуто на території Сирії. Дата отримання інформації збіглася з операцією захоплення Алеппо. А один з берегових ракетних комплексів "Бастіон" розгорнули всього лише за 30 км від міста Баніяс. Саме в Сирії були зафіксовані перші випадки використання цієї системи для ураження наземних цілей.

15 березня 2015 року Росія перекинула БРПК "Бастіон" на територію тимчасово окупованого Криму. В середині березня 2022 року російським міністерством оборони була оприлюднена інформація про застосування цього комплексу проти наземних цілей у південних областях України. Згодом з'явилося відео запуску трьох ракет. По відео видно, що комплекс розташований на півострові Тарханкут в окупованому Криму.

30 квітня 2022 року за допомогою ракетного комплексу "Бастіон" росіяни завдали удару по міжнародному аеропорту "Одеса".

Військовий аналітик з Австрії Том Кук вважає, що використання Росією БРПК "Бастіон" означає, що у ворога закінчується інше озброєння. Адже ця система відрізняється слабкими можливостями проти наземних цілей.

Береговий ракетний комплекс "Бастіон": тактико-технічні характеристики

Максимальна дальність стрільби: 300 км;

300 км; Кут післястартового розвороту: 320 градусів;

320 градусів; Швидкість польоту ракети: 680-750 м/с;

680-750 м/с; Час розгортання на стартовій позиції: 5 хвилин;

5 хвилин; Кількість ракет у залпі: 6 пускових установок, 12 ракет.

Велика дальність стрільби та висока швидкість польоту протикорабельної ракети "Онікс", яку випускають за домогою комплексу "Бастіон", робить удар по морським цілям несподіваним. Адже система може знаходитися на значній відстані від берега.

Інші можливості БРПК "Бастіон":

мобільність бойових засобів;

надзвукова швидкість польоту;

можливість стрільби з глибини території;

велика зона ураження;

можливість вражати наземні об'єкти;

розосередження бойових засобів системи в великому районі.

Комплекс достатньо мобільний, а тому відрізняється високою маневреністю і прихованістю застосування зброї. Гнучка програмна траєкторія польоту ракети дозволяє обходити зони ППО. Тому БРПК "Бастіон" може підходити до цілі з несподіваних напрямків.

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