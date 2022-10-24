"Брудна" бомба: генсек НАТО Столтенберг відреагував на російський фейк

У НАТО наголосили, що Альянс підтримує Україну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поспілкувався з міністрами оборони США та Великої Британії стосовно російського фейку про "брудну" бомбу.

Про це генсек НАТО написав у соцмережах.

Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО не вірять Росії про те, що Україна нібито виготовила "брудну" бомбу, щоб застосувати її на своїй же території.

" Союзники по НАТО відкидають це звинувачення. Росія не повинна використовувати це як привід для ескалації. Ми залишаємося непохитними у своїй підтримці України", - написав Столтенберг.

Spoke with @SecDef & @BWallaceMP about #Russia’s false claim that #Ukraine is preparing to use a dirty bomb on its own territory. #NATO Allies reject this allegation. Russia must not use it as a pretext for escalation. We remain steadfast in our support for Ukraine. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 24, 2022

Російський фейк про "брудну" бомбу та дзвінки Шойгу

Російські пропагандисти вигадали новий фейк: мовляв Україна виготовила "брудну" бомбу та готується її застосувати на своїй же території, щоб потім звинуватити Росію. Через це Шойгу почав обдзвонювати міністрів оборони країн НАТО. Проте іноземні колеги не повірили Шойгу та закликали Росію не провокувати ескалацію конфлікту.

Але росіяни не припиняють поширювати свої маразматичні історії і навіть опублікували мапу радіусу ураження "брудної бомби".

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко каже, що Росія використовує елементи терору й шантажу. Вони хочуть налякати світ загрозою, щоб домовитись про тимчасовий мир з Україною та наростити свої військові потужності.

Читайте також: