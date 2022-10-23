"Брудна" бомба: міністри оборони Франції, Туреччини та Великої Британії відреагували на заяви Шойгу

Міністри оборони не повірили Шойгу та закликали РФ до переговорів.

Міністри оборони Франції, Туреччини та Великої Британії відреагували на заяви Сергія Шойгу про те, що Україна нібито виготовила "брудну бомбу" та готується її використати на власній території, щоб звинуватити Росію.

Про це йдеться у офіційних заявах міністерств оборони Великої Британії, Туреччини та Франції.

У Міноборони Британії наголосили, що Шойгу першим зателефонував Воллесу та переконував їхнього міністра у російському фейку.

"Шойгу заявив, що Україна планує дії за сприяння західних країн, зокрема Великої Британії, з метою ескалації конфлікту в Україні. Міністр оборони спростував ці твердження і застеріг, що такі заяви не повинні використовуватися як привід для більшої ескалації", – йдеться в повідомленні.

У Великій Британії додали, що Росія та Україна повинні шукати вирішення цієї війни, а Британія готова допомогти у цьому.

У Міноборони Туреччини наголосили, що Хулусі Акар і Шойгу "обмінялися інформацією і думками про необхідність бути обережними й пильними щодо провокацій, які можуть погіршити безпекову ситуацію в регіоні". У Туреччині також додали, що вони готові бути посередниками у завершенні війни між Росією та України.

Французьке видання Le Figaro, повідомило, що Себастьєн Лекорню почув звинувачення від Шойгу в бік України, проте що влада нібито збирається використати "брудну бомбу" на території України, щоб звинуватити Росію. Там також закликали Шойгу до переговорів з Україною.

"Брудна бомба" та дзвінки Шойгу іноземним міністрам оборони

Російська пропаганда почала поширювати фейк про те, що нібито Україна виготовила "брудну бомбу" та готується її застосувати на своїй же території, щоб звинуватити РФ.

Після цього Шойгу почав обдзвонювати міністрів оборони НАТО із фейковими заявами про "брудну бомбу".

Керівник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що росіяни часто звинувачують інших в тому, що планують зробити самі. В Офісі президента наголосили, що так Росія готується виправдовувати геноцид українців.

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