"Брудна бомба": що це таке, чим вона небезпечна і як себе захистити

Читайте в матеріалі ТСН.ua, що таке "брудна бомба", в чому її небезпека, для чого може бути використана. Як захиститися від "брудної бомби"?

23 жовтня 2022 року практично одночасно основні російські пропагандиські ЗМІ почали поширювати новину про те, що в Україні нібито підготовлюють теракт з застосуванням "брудної бомби". Про це попередив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

В BBC повідомляли, що керівник Міноборони Росії Сергій Шойгу під час своєї телефонної розмови з міністрами оборони Туреччини, Франції, Великої Британї та США, що також відбулася 23 жовтня, звинувачував Україну у підготовці використання "брудної бомби". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відразу відреагував на звинувачення РФ: "Брехня Росії про нібито плани України застосувати "брудну бомбу" настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ: ми не маємо жодних "брудних бомб" і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі".

Знаючи, як часто Росія звинувачує Україну в тому, що потім робить сама, варто більше дізнатися про цей термін.

"Брудна бомба": що про неї відомо

На цій фотографії від 7 квітня 2011 року показані інструменти для виявлення радіації, розташовані на карті району Нью-Йорка під час навчань з перехоплення радіоактивних "брудних бомб" у водних шляхах поблизу Нью-Йорка / Фото: Associated Press

Хоча термін "брудна бомба" може здатися новим українцям, однак він став широко відомим ще у 2000-х роках. В США після терактів 11 вересня 2001 року з'явилися побоювання, що терористи можуть застосувати пристрої, в яких містяться радіоактивні матеріали.

За інструкцією Міністерства внутрішньої безпеки США, "брудна бомба" - це пристрій, який застосовується для розсіювання радіоактивних матеріалів. Щодня такі матеріали використовують в лабораторіях, на заводах (для опромінювання харчових продуктів), в медичних закладах тощо. Однак у разі викрадення вони можуть стати частиною RDD (цей термін використовується в США) або "радіологічного розсіювального пристрою".

"Брудна бомба" - саме один з таких RDD-пристроїв, яка під час вибуху розсіює над певною територією радіоактивний матеріал. Навіть в технічній літературі RDD та "брудна бомба" використовуються для позначення одного і того самого пристрою. Однак у відомстві пишуть, що радіоактивні матеріали можна розсіяти й за допомогою інших шляхів.

Ще одне визначення терміну пропонують в Центрі із контролю та профілактики хвороб США. Тут "брудну бомбу" визначають як суміш вибухівки з радіоактивними дробинками чи порошком. Коли вибухівка запускається, то радіоактивні часточки розсіюються над певною територією.

Як заспокоюють в Центрі, "брудна бомба" - це не атомний вибух. Здебільшого радіоактивний порошок після детонації падає на землю в межах кількох кілометрів від епіцентру вибуху. А ось атомна бомба передбачає, що атоми будуть розщеплені і вивільниться велика кількість енергії, яка і створить грибоподібну хмару. Потужність такого вибуху в багато разів сильніша за ту вибухівку, яку можуть використати у "брудній бомбі".. Адже грибоподібна хмара може "накрити" радіоактивним пилом десятки та навіть сотні квадратних кілометрів.

На що здатна "брудна бомба" і де її можуть використати

"Брудна бомба" - це варварська зброя, зброя невиборчої дії. Її можуть використовувати або нецивілізовані країни для залякування/тероризму, як інструмент тактики випаленої землі або терористи.

В інструкції Міністерства внутрішньої безпеки США стверджують, шо неможливо розробити RDD, який міг би мати достатню дозу опромінення для викликання негайних наслідків для здоров'я людини чи її смерті. Загалом, за словами експертів, такі пристрої найчастіше використовуються для:

залякування, терористичних цілей;

забруднення територій, де перебуває населення, щоб зашкодити повноцінному життю;

застосування як інструменту тактики випаленої землі.

Потенційне ураження "брудної бомби" - від кварталу міста до кількох квадратних кілометрів. Площа дії залежить від різних факторів:

тип розсіюваного матеріалу та його кількість;

спосіб розпилення (вибух чи пожежа);

розташування об'єктів, рельєф;

погодні умови;

наскільки дрібні частинки радіоактивних матеріалів.

Чому це небезпечно

"Брудна бомба": в чому її небезпека / Фото: Pexels

Головна небезпека "брудної бомби" не в самому вибуху, а в довготривалому забрудненні територій, які, за версією BBC, можуть стати непридатними для життя на десятиріччя. Тим не менш, більшість видимих ушкоджень виникає через тепло, уламки, радіаційний пил та силу вибуху. RDD відрізняються низьким рівнем радіації, а тому негайний вплив їх на здоров'я мінімальний.

В довготривалій перспективі, якщо не буде надано належної допомоги, "брудна бомба" впливає на здоров'я людей через "гострий радіаційний синдром" (слабкість, нудота, блювання, діарея, зменшення кількості кров'яних клітин, які згодом пройдуть) та психологічний вплив.

Як мовиться в інструкції "гострий радіаційний синдром" стається після вибуху "брудної бомби" вкрай рідко. Лише близько 10% населення може виявляти в себе симптоми після впливу великої дози опромінення. А під час використання RDD люди зазнають впливу високих доз радіації протягом короткого проміжку часу.

"Брудна бомба": як захиститися

Якщо людина перебуває в місці вибуху "брудної бомби" або недалеко від нього, потрібно виконати такі кроки:

рот та ніс прикрити серветкою, вологою тканиною чи фільтром - так можна уникнути потрапляння всередину радіоактивних частинок під час вдихання і ковтання;

якомога швидше зайти в будівлю з зачиненими дверима та вікнами;

вимитися водою з милом, прийняти душ, не забуваючи про волосся (його також краще мити з милом);

слідкувати, щоб радіоактивний пил не потрапив до рота;

зняти весь одяг, помістити його в поліетиленовий пакет чи контейнер;

не торкатися тих предметів, які були відкинуті внаслідок вибуху (вони можуть бути радіоактивними);

слухати та виконувати всі вказівки органів влади, аварійних служб.

Якщо на момент інциденту ви перебуваєте в автомобілі і не маєте змоги дістатися до укриття, відразу зачиніть вікна та вентиляційні отвори, вимкніть кондиціонер, обігрівач та двигун. Не виходьте з машини, поки по радіо не повідомлять, що на дорогу можна виїхати безпечно.

Також Міністерство внутрішньої безпеки США в своїх рекомендаціях радить по можливості віддалитися від джерела радіації на максимальну відстань.

Чи існують антидоти

Чи існують антидоти за ураження "брудною бомбою"? / Фото: Pexels

Після проковтування чи вдихання радіоактивного матеріалу надійних антидотів не існує. Але можна лікувати основні симптоми. Також є речовини, які допомагають очистити організм від деяких радіоактивних матеріалів. Зокрема:

берлінська лазур ефективно діє за отруєння цезієм;

йодид калій рекомендується використовувати лише за отруєння ізотопу йод-131.

Лікуванням симптомів займаються тільки кваліфіковані медики.

Що безпечніше: укриття чи евакуація

Органи влади оголосять, чи безпечно покидати будівлю, що можна їсти та пити, як піклуватися про дітей, що залишилися без батьків тощо. Тут все залежить від конкретного випадку.

Під час розсіювання шлейфу радіоактивних частин евакуація може спричинити ще більше опромінювання. А тому найкращий план дій запропонують лише працівники служби надзвичайних ситуацій.