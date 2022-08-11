"Брудна бомба" та новий Чорнобиль: Жданов розповів, чого домагаються росіяни за допомогою ядерного тероризму

Про факти і наслідки ядерного тероризму та бездумної поведінки російських військ на території ЗАЕС розповів військовий експерт.

РФ лякає Україну та європейське суспільство загалом підривом Запорізької атомної станції. Щодо нашої держави, то країна-агресорка використовує ядерний шантаж, щоби українські війська не розпочинали контрнаступ.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов під час телемарафону на каналі "Freeдом".

"Вони категорично бояться контрнаступу ЗСУ, розуміючи, що навряд чи витягнуть оборону. А для західних країн це посил, мовляв, припиніть постачати зброю Україні. У такому контексті вони використовують такий шантаж. Щодо мінування самої станції, не можна виключити того, що вони її замінують. Проте станція – досить надійна споруда. Максимум, що ми можемо отримати – це ефект "брудної бомби". Якщо вони зможуть підірвати, скажімо, будівлю реактора і пошкодити сам реактор, буде величезний викид радіоактивних речовин – щось на прикладі вибуху в Чорнобилі", – сказав Жданов.

За його словами, інших аргументів, окрім "ядерного", росіяни не мають. Вони намагаються створити так званий казус Беллі (юридичний термін часів римського права: формальний привід оголошення війни), щоби вони мали можливість застосувати ядерну зброю проти України.

"Вони намагаються представити Україну як країну, яка обстріляла атомну станцію. Таким чином, закріпити думку, що ми займаємося ядерним терором – не вони захопили нашу станцію і тероризують весь континент, а саме ми. І що їм це може надати право на застосування ядерної зброї проти України", – зазначив експерт.

Він також додав, що сьогодні у світі розуміють ситуацію на ЗАЕС.

"Ті ж країни "Великої сімки" однозначно сказали, що атомна станція має бути або повернена, або передана нейтральній стороні. Але, на жаль, генеральний секретар ООН замість того, щоб ініціювати туди представників ООН, МАГАТЕ, він просто закликає РФ чи Україну домовитися про демілітаризовану зону", – додав Жданов.

Раніше українська розвідка підтвердила інформацію про те, що російські війська замінували територію енергоблоків Запорізької АЕС в Енергодарі. Окрім того, окупанти замінували життєво важливі комунікації в тимчасово захопленому Херсоні.

8 серпня президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що окупанти замінували берегову лінію ЗАЕС, лінію, яка підходить до ставка-охолоджувача. Також усю цю лінію, на яку станція виходить на Каховське водосховище. Що стосується реакторних установок, вони контролюються сьогодні українським персоналом і у нас немає інформації, що там є якісь мінування цих об'єктів, але вони можуть це зробити у будь-який час, додав Котін.

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