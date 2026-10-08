«Брудна угода» за спиною Європи: люди Трампа і Путіна таємно обговорюють «Північний потік»

Північний потік / © Associated Press

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Високопосадовці Росії та США обговорювали можливе залучення американського інвестора до газопроводу «Північний потік», яким Москва до повномасштабної війни постачала газ до Німеччини.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на п’ятьох співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

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За їхніми словами, у перемовинах брали участь близький радник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв та спеціальний посланник США Джаред Кушнер — зять президента Дональда Трампа.

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Кушнер водночас бере участь у спробах Вашингтона бути посередником у досягненні перемир’я між Росією та Україною. Одним із факторів, який, на його думку, може сприяти встановленню миру, є відновлення економічних зв’язків.

Потенційна угода щодо «Північного потоку» могла б дозволити американським інвесторам отримувати прибуток від постачання російських енергоносіїв до Європи після завершення війни.

Дмитрієв і Кушнер протягом останніх тижнів зустрічалися в Москві та Нью-Йорку. Reuters зазначає, що достеменно невідомо, наскільки детально вони обговорювали саме «Північний потік», однак ця тема залишається на порядку денному.

У Білому домі заявили, що будь-які подібні домовленості мають погоджуватися з Американською корпорацією міжнародного розвитку і фінансування DFC та Міністерством фінансів США і приносити вигоду американським платникам податків та компаніям.

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Водночас один американський чиновник запевнив Reuters, що останнім часом переговорів саме про «Північний потік» не було.

Відновити газопровід буде складно

Дмитрієв давно виступає за повернення російського газу на німецький ринок. Минулого місяця він зустрічався з представниками американських міністерств енергетики та фінансів, щоб обговорити можливі спільні енергетичні проєкти.

Однак «Північний потік» перебуває під санкціями США та ЄС. Без їхнього скасування або послаблення відновлення поставок буде неможливим.

Президент США може змінити американські санкції, але європейські обмеження залишаються окремою перешкодою.

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У Німеччині також виступають проти повернення до російського газу. У Міністерстві економіки та енергетики ФРН наголосили, що газопровід і російські енергоносії залишаються під санкціями, а країна вже знайшла альтернативних постачальників.

Будь-яке відновлення роботи «Північного потоку» потребувало б згоди німецького уряду, який наразі не підтримує такий сценарій.

До повномасштабного вторгнення Росії Німеччина отримувала з РФ понад половину свого газу, зокрема через систему «Північний потік». Після скорочення російських поставок трубопроводи фактично припинили роботу, а у вересні 2022 року частину їхніх ниток було пошкоджено підводними вибухами.

У Європі побоюються «угоди» Москви і Вашингтона

Обговорення відбуваються на тлі глибокої недовіри європейських країн до намірів Кремля.

Раніше керівники п’яти європейських розвідок заявляли Reuters, що Москва не прагне швидко завершити війну і може використовувати переговори зі США для просування власних економічних інтересів.

Німецький депутат Міхаель Келлнер назвав потенційне повернення «Північного потоку» небезпечною угодою для Європи.

«Це загрожує перетворитися на брудну угоду, яка дорого коштуватиме Європі. Американці та росіяни поділять прибуток», — заявив він.

Водночас німецька «Альтернатива для Німеччини» підтримує відновлення енергетичних зв’язків із Росією. Очікується, що Дмитрієв зустрінеться з керівництвом партії на початку наступного року для обговорення повернення російського газу.

51% компанії, що контролює газопровід, належать російському «Газпрому», ще 31% — двом німецьким компаніям, решта акцій перебувають у власності французької та нідерландської компаній.

Польща та країни Балтії також виступають проти відновлення енергетичних зв’язків із Москвою.

США і РФ обговорювали й активи «Лукойлу»

За інформацією Reuters, Кушнер і Дмитрієв також обговорювали можливий продаж частини закордонних активів російської нафтової компанії «Лукойл» — від нафтопереробних заводів до мереж автозаправних станцій.

За одним із варіантів, ці активи міг би придбати консорціум за участю американської DFC та інвесторів із Катару й Об’єднаних Арабських Еміратів. Для реалізації угоди Вашингтону довелося б послабити відповідні санкції.

У Білому домі підтвердили, що Джаред Кушнер та Стів Віткофф працювали з DFC над моделлю, яка передбачала б авансовий платіж і частку прибутку для США.

«Газпром» і «Лукойл» коментарів Reuters не надали.

Підрив «Північних потоків» — останні новини

Раніше у Хорватії затримали громадянина України Володимира Ж., якого німецькі слідчі підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2» у вересні 2022 року.

У межах цього ж розслідування затримали ще одного українця — Сергія Кузнєцова. 30 червня 2026 року Федеральна прокуратура Німеччини висунула йому обвинувачення у Вищому земельному суді Гамбурга.

Німецькі слідчі вважають, що Кузнєцов міг входити до групи, яка підготувала та здійснила підриви газопроводів у Балтійському морі. У прокуратурі також припускали, що він та інші підозрювані могли діяти як українські військові.

Президент Володимир Зеленський натомість заявляв, що Україна офіційно не брала участі в операції з підриву «Північного потоку». За його словами, Київ готовий співпрацювати з Німеччиною для встановлення всіх обставин справи.

«Україна офіційно ніколи не брала участі ні в якій операції, що стосується підриву „Північного потоку-2“», — заявив Зеленський під час пресконференції у Києві 23 серпня.

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