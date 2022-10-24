"Брудна ядерна бомба": посол України в Японії розповів про мету нової дезінформаційної кампанії Кремля

Країни Заходу не ставлять під сумнів перемогу України у війні з Росією. Щодо фейку про "брудну бомбу", який розповсюджує РФ, світові лідери не вірять цьому.

Надзвичайний і Повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський розповів про це в інтерв’ю ТСН.ua.

"У країн Заходу є проблема - що робити з Росією після перемоги України. Ніхто не ставить під сумнів нашу перемогу. Політичне рішення прийнято: нам будуть допомагати, поки ми не переможемо. Припустимо, що Путіна немає - хто стає при владі?.. Ми чітко розуміємо, що ніякої конституційної послідовності зміни очільника не буде. Це буде конкуренція силовиків між собою", - зазначив посол.

За його словами, лідери західних держав мають контролювати ситуацію.

"На Заході ніхто нічого про них не знає. А ядерні боєголовки нікуди не ділися. Тому ми маємо бути готові, що вони (лідери західних країн - ред.) будуть з ним (очільником Кремля - ред.) говорити. Але, повірте, те, що вони йому говорять, не має нічого спільного з жодною зрадою за нашою спиною. Сьогодні було офіційно оприлюднено заяву Держдепу США, міністрів Франції та Британії, де було сказано про "байки Шойгу" про якусь "брудну бомбу". На це ніхто не купиться", - додав він.

Нагадаємо, в серпні Японія анонсувала черговий пакет допомоги Україні.

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