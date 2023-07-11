Брудні шкарпети, боєприпаси і трупи: як ЗСУ вивчають залишки "русского міра" в захоплених окопах

Крім того, на одній з позицій ЗСУ виявили трупи українських військових, які лежали там від квітня минулого року. Росіяни навіть не спромоглися їх поховати.

Просуваючись вперед під час контнарступу, українські війська займають позиції, залишені окупантами. І знаходять не тільки трупи самих росіян, але також безліч речей, що вказують, звідки прибули загарбники і ким вони є насправді.

Детальніше про це йдеться у статті The New York Times зі звільненого села Новодарівка в Запорізькій області.

Новодарівка на карті / Фото: Deepstatemap

"Займаючи колишні ворожі позиції, українці не тільки отримують непогані оборонні позиції вже для себе, а й можуть вивчати "русскій мир" по розкиданих всюди "військових уламках" і особистих речах російських солдатів", – йдеться у статті.

Наприклад, на позиція росіян журналісти помітиили пляшки сиропу з сибірських ягід (очевидно йдеться про відомий в РФ "бояришнік"), купу брудних шкарпеток і пакетик чаю військового зразка з написом "За перемогу!".

Максим, солдат 36-ї бригади морської піхоти України, зібрав багато цікавинок, у тому числі те, що, на його думку, було талісманом: кілька куль, вкритих блискітками та прикріплених до брелка.

По мірі просування українці захопили російські окопи, бункери та вогневі позиції в покинутих будівлях, але під безперервним артилерійським обстрілом росіяни мали мало часу, щоб прибрати сміття та покинутий одяг, бронежилети, постільну білизну та залишки боєприпасів та військових пайків.

На стінах зруйнованих будинків окупанти видряпали назви своїх рідних міст або регіонів: " З Владикавказа Скіф" і Примор'я (Далекий Схід).

"Одним з моторошних завдань було повернення останків українських солдатів, які загинули, захищаючи село в перші місяці війни, коли російські війська швидко наступали", – пише NYT.

Від квітня 2022 року поруч з позиціями окупантів лежало сім тіл українських захисників. Росіяни навіть не спромоглися їх поховати.

Українці час від часу запускали безпілотники над селом, поки воно було окуповано, щоб переконатися, що росіяни не перенесли тіла. Тепер нарешті ЗСУ отримали можливість їх забрати. "Це були просто скелети, які потрібно буде впізнати за ДНК", — сказав лейтенант Володимир.

Що стосується російських загиблих, то українці витягли тих, кого можна було без ризику забрати, а інших засипали землею, щоб спробувати перебити неприємний запах. Та все ж по окопах стояв жахливий сморід, усюди дзижчали зграї мух.

Нагадаємо, про те, що ЗСУ звільнили село Новодарівка на Запоріжжі, стало відомо 12 червня.

Раніше повідомлялося, що українські бійці наблизились до основної лінії оборони окупантів на Запоріжжі, бої стають більш запеклими. Військовий експерт Павло Нарожний назвав умову, за якої Херсонську й Запорізьку області абсолютно реально звільнити до осені.

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