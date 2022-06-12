"Брудних земель" з розмір Бельгії: українці підриваються на боєприпасах в лісах, на полях і у воді

"Брудних земель" з розмір Бельгії: українці підриваються на боєприпасах в лісах, на полях і у воді

Ліси та лісосмуги вздовж полів, акваторії річок та їх берегова лінія у регіонах, де тривали бойові дії, або й досі тривають - все ще потребують обстеження.

Уже зафіксовано десятки випадків підривання на мінах цивільного населення. Лише на Київщині виявлено та знешкоджено майже 40 тисяч боєприпасів за останні півтора місяця, йдеться в ТСН.

Десь близько сотні боєприпасів знайшли сапери тільки на одній ділянці розміром до двох гектарів. Та сапери кажуть, знаходять безліч всього, від великокаліберних куль і аж до ракет, що по встрявали в українській землі. «Тут і елемент авіаційної крилатої ракети ХА55, вага бойової частини 410 кілограм. Далі міна 120 мм, вага вибухової речовини 6 кг, при підриві, у радіусі 50 метрів не лишається нічого живого», - розповідають експерти.

Кільканадцять протитанкових мін тут виявляли і місцеві фермери, що готувалися до посівної. Їх росіяни рясно "натикали", коли втікали від українського війська. На одній з них підірвавсся місцевий фермер. «Бак розирвало, із колеса нічого не лишилось. Ні з діска, ні з резини...», - розповідають місцеві.

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Частини машини розлітілись на десятки метрів, а трактористові осколками посікло руки й праву ногу, нині лікується. «Трактор розірвало, а від легкової машини зазвичай не залишається нічого. У міні приблизно 9 кілограм вибухової речовини», - додає сапер.

Тому сапери й наголошують постійно, їздити й ходити варто виключно перевіриними шляхами. І якщо виявили снаряд - не чіпати його, а одразу повідомити спеціальні служби.

На підході до Броварів російські та українські війська розділяла посадкова смуга. Тому тут стояв страшенний гуркіт від вибухів та снарядів, тож табличка "Міни" тут практично прописалася. Розмінувань ще на роки, кажуть спеціалісти. «Залишали тут росіяни і міни-сюрпризи і залишали і міни-пастки, а це розмінування потребує часу. І є такі предмети, які не можливо вивозити, тому сапери на місці знешкоджують», - пояснює один з керівників сектору оборони Броварського району Київщини ЗСУ Валерій Ємбаков.

До того ж, і кількість боєприпасів – десятки, а той сотні тисяч. Тільки на Київщині за останні півтора місяці, після деокупації, знешкоджено понад 35 тисяч вибухонебезпечних предметів. А ще ж роботи ведуться на Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині, Запоріжжі і в багатьох інших областях. «Масштаб просто колосален. Наймасштабніший проєкт по розмінуванню за останні десятиліття», - кажуть спеціалісти.

А британсько-американська організація із розмінування, має за плечима і Афганистан, і Лівію, й Шриланку, й нашу Донеччину та Луганщину, перших років війни з Росією. Та все це, кажуть, із сьогоденям - не співставне. «Довжина лінії дотику тоді, до 24 лютого, зростання 480 км було, а тепер це близько 1000 км лінії зіткнення, яка постійно змінюється, плюс визвольні території України», - каже керівник департаменту нетехнічного обстеження "Halo trast Ukrainian" Станіслав Добродєєв.

А це щонайменше у 11 областях. Тоді як лише у Київській - площа такзваних "брудних земель" співставна розміром цілої Бельгії. Тому роботи Збройним силам, Державній спеціальній службі транспорту та ДСНС не бракує. Важливо лиш, аби ці залишені росіянами міни знаходили фахівці, а не цивільне населення.

Нагадаємо, що у туристичній Грибівці під Одесою чоловік, який пішов купатися, підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Найімовірніше – це булаворожа якірна міна, яку прибило до узбережжя.

50-річний житель з Донеччини, який проігнорував попередження про небезпеку, загинув на очах дружини та сина. Його товариш, що зайшов у воду слідом, дивом вижив. Поліцейські та вибухотехніки вкотре нагадують, прогулянки пляжами та купання в морі на Одещині не просто заборонені, а смертельно небезпечні. «Зайшли у воду, зайшов на косу і пішов уздовж берега розглядаючи живність морську, потім стався вибух», - розповідає друг чоловіка.

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