Бруківка і фонтани почекають: Зеленський - про скандальні тендери і кадрові прохання до Шмигаля

Президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику Уряду Денису Шмигалю розглянути дві його пропозиції - знайти позабюджетні кошти на потрібні проєкти та розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Траченка. Також він відреагував на останні скандали щодо тендерів на Prozorro.

Про це він сказав 20 липня під час звернення до українців.

"Я запропонував главі уряду два кроки. Перший: знайти позабюджетні кошти на проекти, які зараз дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. Другий: попросив премʼєр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України", - заявив він.

Також президент відреагував на скандали довкола резонансних бюджетних закупівель під час війни.

"Окремо хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні: люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо та правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають – спочатку перемога", - сказав Зеленський.

Скандальні державні та місцеві закупівлі

Останнім часом на платформі Prozorro почали з'являтись резонансні тендери на великі суми грошей. Це розлютило українців, оскільки ці гроші можна було витратити на підтримку українського війська. Зокрема:

Івано-Франківська обласна рада уклала договір на закупівлю трьох тисяч медалей “Лицар бойового чину”. На це з бюджету витратять мільйон гривень.

У Харкові поліклініка оголосила "золотий" тендер: футболки і кросівки по 5-6 тис. гривень, мох і дорогі вазони.

Київська облрада планує розробити собі новий сайт під час війни.

Державне підприємство “Ліси України” під час війни уклало договір на послуги з піару на суму понад 5 млн гривень. У тендері, зокрема, йдеться про створення анімаційного фільму.

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