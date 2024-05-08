Чи готовий Путін розпочати ядерну війну: аналіз шантажу Кремля від LA Times

Міністерство оборони Росії 6 травня оголосило, що Генштаб РФ, за дорученням президента Володимира Путіна, найближчим часом проведе навчання "з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань". Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що російські навчання з нестратегічною ядерною зброєю "пов'язані із заявами Заходу про готовність відправити війська до України".

Експерти проаналізували, чому Володимир Путін саме зараз "брязкає" ядерною зброєю.

Кремль, посилаючись на нещодавні коментарі західних лідерів щодо війни в Україні, заявив, що незабаром здійснить навчання із застосування бойової або тактичної ядерної зброї – Москва вперше оголосила про такі навчання.

Оголошення викликало різкий резонанс. Речник Міністерства оборони США, генерал-майор Патрік Райдер назвав це "абсолютно недоречним".

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Речниця НАТО Фара Дахлаллах назвала плани Москви "небезпечними та безвідповідальними", а Європейський Союз закликав Росію "зупинити ескалацію".

Цього тижня для диктатора Володимира Путіна є два "яскравих дні": його "інавгурація" на ще один президентський термін, а також традиційно "пишні" святкування Дня Перемоги 9 травня в Росії.

Як зазначають експерти, для ядерних держав, таких як Росія, або США, – це звична справа – проводити перевірки своїх запасів зброї. Але заява про явний зв’язок між навчаннями з відпрацюванням ядерної зброї із заявами Заходу про готовність відправити війська до України – є незвичним дипломатичним кроком.

У Міноборони Росії заявили, що заплановані тактичні ядерні навчання поблизу України спрямовані на "беззастережне забезпечення територіальної цілісності та суверенітету Російської держави".

Тактична ядерна зброя є набагато менш потужною, ніж стратегічна ядерна зброя, така як міжконтинентальні балістичні ракети з ядерним навантаженням, які можуть спустошити великі міста. Але ядерні загрози, навіть завуальовані, можуть привернути загальну увагу.

На відміну від стратегічної ядерної зброї, бойові ядерні боєприпаси, які відносно компактні та легко транспортуються, не підпадають під дію міжнародних угод щодо озброєнь, а запаси Росії – оповиті таємницею. Така зброя може бути розгорнута у вигляді бомб, що скидаються з повітря, або ракет малої дальності.

Пентагон уважно стежить за ядерною позицією Росії.

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Західні аналітики стверджують, що останні коментарі вказують на модель, яка закріпилася після повномасштабного вторгнення Путіна до України в лютому 2022 року, тобто будь-яка уявна "ескалація з боку Заходу" зустрічається погрозами Кремля ядерного характеру, які мають на меті підняти примару тотальної загрози.

Серед експертів існує певна розбіжність у думках щодо того, чи є ці попередження Кремля більш тривожними чи значущими, ніж подібні в минулому.

Викладач європейських досліджень у Королівському коледжі в Лондоні Олександр Кларксон, припустив, що ця подія не відображає деяких ретельно вивірених політичних меседжів Москви. Поріг використання ядерної зброї Росією, написав він на соціальній платформі X, це "незалежно від того, що Путін і невелике коло оборонних апаратчиків думають про це, коли встають з ліжка вранці".

Ультраправі республіканці звинуватили адміністрацію Джо Байдена та інших західних партнерів України в тому, що вони "грають з ядерним вогнем", продовжуючи підтримувати уряд країни.

Україна зневажливо поставилася до заяви РФ про ядерні навчання, заявивши, що це частина знайомої гри.

"Нічого нового ми тут не бачимо. Ядерний шантаж є постійною практикою режиму Путіна", - прокоментував представник ГУР Андрій Юсов.

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Очільник МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що Україна може сама вирішити, як використовувати надану Британією зброю великої дальності. Він не виключає ударів нею по території Росії.

Ще більше, ніж коментарі Кемерона, Росії дошкулили нещодавні висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона, який публічно заявив про ідею відправки європейських військ до України.

Речник Путіна Дмитро Пєсков назвав заяви Великої Британії та Франції "безпрецедентними" та "абсолютно новим витком ескалації напруги".

Останніми днями Росія також виступила проти військових навчань НАТО поблизу своїх кордонів.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала навчання військових Альянсу, які триватимуть протягом цього місяця біля кордонів Росії, як чіткий сигнал того, що "НАТО готує основу для конфлікту з Росією".

Нагадаємо, на думку експерта, доручення Путіна провести в Росії навчання з застосуванням нестратегічної ядерної зброї – це спроба підвищити ставки напередодні запланованого саміту миру.

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