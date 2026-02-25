Бригадний генерал Євген Ласійчук назвав умови беззаперечної перемоги України

Реклама

Про це заявив командир 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ бригадний генерал Євген Ласійчук під час спеціальної зустрічі Yalta European Strategy (YES), яка приурочено до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як наголосив Євген Ласійчук, Збройні Сила України на сьогодні – це найсильніша армія світу. Майбутнє української армії – вдосконалення, масштабування технологій, інтеграція штучного інтелекту в окремі системи.

“Запорукою успішного застосування технологій є підготовлений особовий склад. Ми повинні змінювати тактику застосування підрозділів у бою, поєднуючи це з найсучаснішими засобами озброєння. Це і є умова нашої беззаперечної перемоги”, – сказав він.

Командир 7 корпусу ДШВ також відзначив трансформацію ролі десантників за останні чотири роки. Якщо у 2022 році основою успіху були насамперед характер і відвага військовослужбовців, то нині десантники керують роботизованими системами, працюють із цифровими платформами аналізу даних та ведуть операції під прикриттям технологій.

«Управління боєм відбувається завдяки впровадженню автоматизованих систем. Це забезпечує швидке ухвалення рішень і оперативну реакцію з нашого боку», – зазначив він.

Також Євген Ласійчук звернув увагу, що у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ на Покровському напрямку російські війська зосередили одне з найчисельніших угруповань. За його словами, мобілізаційний ресурс противника значно перевищує український.

«На нашому напрямку понад 15 тисяч росіян було знищено за останні пів року. Навіть після цього противник вводить резерви й не відмовляється від виконання завдань», – заявив Євген Ласійчук.