Володимир Зеленський. / © Офіс президента України

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У вечірньому зверненні 31 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери скоординували подальші дипломатичні кроки задля зміцнення безпеки та наближення миру.

Про деталі розмови Зеленський розповів у Telegram.

«Щойно говорив із Премʼєр-міністром Британії Кіром Стармером. Подякував за підтримку. Скоординували наші кроки — спільні кроки, нашу спільну дипломатію і роботу команд заради наближення миру й гарантування безпеки», — зазначив глава держави.

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За словами Зеленського, вже готується зустріч військових представників України та Британії для координації підготовки контингентів.

Президент також наголосив на важливості посилення тиску на Кремль.

«Цінуємо позицію Британії щодо тиску на Росію. Тиск потрібен достатньо сильний, щоб не давати росіянам розширювати цю війну. Тим більше зараз у Москві відверто знущаються з намагань партнерів просувати мирний порядок денний: постійно нові удари дронів, постійно жорстокі обстріли. Тільки тиском це треба припиняти і примушувати Росію до миру».

Раніше повідомлялось, що упродовж найближчих тижнів до України прибудуть військові групи з європейських країн, щоб оцінити можливості розміщення міжнародних сил, які в майбутньому можуть відіграти ключову роль у захисті українських територій після завершення активної фази війни.