Британські військові

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Велика Британія може розмістити в Україні свій військовий контингент терміном на п’ять років.

Про це повідомляє The Telegraph.

На думку британського керівництва, розгортання військ допоможе навчити та відновити українську армію, щоб запобігти новому вторгненню Володимира Путіна.

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Відповідно до одного з планів, очолювані Європою сили будуть направлені в Україну, щоб спочатку стримати Росію від порушення будь-якої домовленості та дати українцям таку необхідний перепочинок.

Французькі військові планувальники стверджували, що дуже малоймовірно, що Путін санкціонує атаку західних сил в Україні, коли його війська здатні захопити лише невеликі території.

Відповідно до плану, франко-британські «сили заспокоєння» допомоли б також захистити небо і море України.

Головною метою розгортання контингенту був би негайний початок допомоги у навчанні та відновленні ЗСУ для стримування потенційної наступної російської атаки. Пізніше західний контингент мав би виходити з України поетапно, а останні війська можуть вийти приблизно через п’ять років. Це поставило б Велику Британію, Францію та їхніх західних союзників у гонку за відновлення та зміцнення української армії до того, як Москва знову буде готова вести повномасштабну війну.

«Наші чотири цілі або завдання у військовому плануванні: захистити небо, захистити моря, підтримати мир на суші та підтримати відновлення та силу українських сил», — сказав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

За даними джерел The Telegraph у британській, данській та німецькій розвідках, Путін може відновити свою армію для нового нападу вже за п’ять років.

У виданні зауважують, що останніми тижнями дискусії щодо можливої «​​коаліції охочих» зайшли в глухий кут, оскільки мирні переговори під керівництвом Дональда Трампа не привели до припинення вогню. Інші країни висловлюють занепокоєння з приводу відправки військ в Україну без того, що Кір Стармер назвав «захисним механізмом США».

Раніше головком ЗСУ Олександр Сирський відверто відповів, чи стануть миротворці гарантією безпеки.