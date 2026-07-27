Британія передасть Україні права на Stone Cloak: що відомо про систему РЕБ, яка "приховує" дрони

Британський прапор / © pixabay.com

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Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у понеділок, 27 липня, оголосить про передавання Україні прав інтелектуальної власності на нову систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak.

Про це повідомляє видання The Independent.

Оголошення має пролунати під час зустрічі Бернема з президентом України Володимиром Зеленським на британській військово-морській базі. Передавання прав на технологію дозволить Україні самостійно виробляти Stone Cloak у великих масштабах.

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Що таке Stone Cloak

Stone Cloak — це компактний пристрій радіоелектронної боротьби розміром приблизно з планшет. Його встановлюють на безпілотник, щоб ускладнити або заблокувати його виявлення російськими системами.

Фактично технологія створює для дрона своєрідний «електронний плащ», який допомагає приховати апарат від засобів радіоелектронного виявлення противника. Технічні характеристики та принцип роботи системи детально не розголошуються.

Міністерство оборони Великої Британії вже передало українським військовим тисячі таких пристроїв для посилення операцій із застосуванням безпілотників. Система, за словами британського прем’єра, вже довела ефективність на фронті.

«Stone Cloak є прикладом найкращих британських розробок. Технологія перевірена на передовій і матиме життєво важливе значення для безпеки обох наших країн», — заявив Бернем.

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Після використання в Україні напрацювання Stone Cloak також планують інтегрувати до нового покоління британського далекобійного озброєння. Зокрема, йдеться про проєкт Brakestop, у межах якого Велика Британія розробляє недорогі крилаті ракети.

Під час зустрічі Зеленський і Бернем також поспілкуються з понад 200 українськими військовослужбовцями. Вони протягом трьох тижнів брали участь у навчаннях Sea Breeze у Великій Британії, спрямованих на посилення бойових можливостей та протимінної боротьби у Чорному морі.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, чи продовжить Британія підтримку України: що заявив новий міністр оборони

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