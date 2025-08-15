Британська розвідка розповіла, скільки часу потрібно РФ, щоб повністю захопити чотири області України

Армія РФ

Щоб повністю захопити чотири області України, Росії знадобиться понад чотири роки, і за цей час вона може втратити до двох мільйонів військових.

Про це йдеться у повідомленні британської розвідки у соцмережі Х.

Зазначається, що президент Росії Володимир Путін нещодавно знов висунув вимогу, щоб українські війська залишили Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області.

«З огляду на темпи поступового просування Росії на полі бою 2025 року, для того, щоб захопити 100% території чотирьох українських областей, російським силам знадобилося б приблизно ще 4,4 року», — йдеться у повідомленні.

Експерти підрахували, що якщо війна триватиме ще понад 4 роки з теперішнім рівнем втрат, Росія отримає близько 1,93 млн нових втрат (убитих і поранених) — додатково до вже приблизно 1,06 млн від 2022 року, серед яких близько 250 тис. убитих або зниклих безвісти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія під час наступальних дій у липні захопила від 500 до 550 кв. км української території. Приблизно такими ж були здобутки російських окупантів у червні. Тобто влітку Україна втратила уже близько 1000 кв. км території.